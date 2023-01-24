Море, экскурсии, лыжи. Куда жители Алтая могут поехать на каникулы в феврале?

Во многих странах сезон в разгаре, а билеты можно купить подешевле, так как новогодний ажиотаж уже снизился

24 января 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мини-каникулы продолжительностью четыре дня ждут россиян в феврале 2023 года. Если к ним взять отпуск, например, с 20 по 22 февраля, при желании можно организовать себе отдых длительностью девять дней. Какие направления доступны жителям Алтайского края в это время года, читайте на amic.ru.

Куда жители Алтайского края могут полететь на море в феврале?

С вылетом из Новосибирска жителям Алтайского края доступно несколько прямых направлений. Сибиряки, которые не представляют свой отпуск без заплывов и шоколадного загара, могут рассмотреть отдых в Шри-Ланке. С 2022 года полёты туда выполняет туроператор ANEX Tour. А с 7 февраля появится цепочка рейсов, которую поделят между собой Coral Travel и FUN&SUN. Об этом amic.ru сообщила директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева.

Комфортное в этот период море и в Таиланде. Из Новосибирска прямые рейсы выполняются в Бангкок, Утапао и на Пхукет. Эксперт отмечает, что февраль считается самым удачным месяцем для пляжного отдыха: предыдущий сезон дождей закончился в ноябре, а новый ещё не начинался, нет удушающей жары и сильной влажности.

Минимальная стоимость девятидневного отпуска на одного человека с вылетом из Новосибирска, как в Таиланде, так и на Шри-Ланке, стартует от 90 тысяч рублей. Но чем выше уровень отеля и объём услуг, включённых в тур, тем выше цена, объясняет эксперт. Стоимость отдыха во Вьетнаме с вылетом из Москвы стартует от 100 тысяч рублей.

"Если бюджет позволяет, из Москвы прямыми рейсами можно улететь в Венесуэлу, на Кубу или Мальдивы. При огромном желании можно улететь и в Доминикану, но туристам придётся выдержать большое количество стыковок. Возможна такая цепочка: Барнаул – Москва – Анталья – Ла Романа. Цены на любом направлении, которое предполагает хотя бы одну пересадку, сейчас стартуют от 150 тысяч рублей", – рассказывает Наталья Гордеева.

Какие ещё направления пользуются популярностью у жителей Алтайского края?

С вылетом из Новосибирска без пересадок можно улететь в Объединённые Арабские Эмираты. Погода в ОАЭ, расположенных в зоне субтропического климата, достаточно тёплая и благоволит экскурсиям и длительным прогулкам. Днём воздух прогревается до +23...+25 градусов, ночью столбики термометров могут опускаться до +15…+17 градусов.

"Это достаточно тёплое направление для февраля, загорать очень комфортно. Но вода в этот период всё-таки прохладная, хотя многие сибиряки и купаются. По этому направлению цены сейчас достаточно выгодные по сравнению с высоким сезоном. При желании можно подобрать тур от 50 тысяч рублей", – рассказывает Наталья Гордеева.

Не пляжный сезон в это время и в Турции: днём температура воздуха составляет +12…+15 градусов. При этом прямые рейсы в Стамбул никто не отменял и любители экскурсий и системы "всё включено" могут прекрасно здесь провести время. Недельный городской тур обойдется минимум в 50 тысяч рублей на человека.

Пользуется спросом у жителей Алтайского края также отдых в Средней Азии, отмечает Наталья Гордеева. Популярность в последнее время набирают такие страны, как Узбекистан и Таджикистан.

"Эти страны могут похвастаться интересными историческими объектами и вкусной кухней. Сюда в феврале едут любители гастрономического туризма. Отдых в Сочи, а также по таким горнолыжным направлениям, как Шерегеш, Белокуриха, Горный Алтай, тоже в топе запросов. Зимой они стабильно пользуются популярностью", – говорит Наталья Гордеева.

Как подобрать тур по самой выгодной цене?

Если вы планируете провести отпуск за границей и при этом сэкономить, эксперт рекомендует подумать о раннем бронировании тура. Это позволит сэкономить до 50% от стоимости путёвки, если бы вы её покупали, например, в мае или позднее. Такие выгодные цены продержатся до 30 марта, после чего начнут расти, отмечает Наталья Гордеева.

"Опыт прошлого года показал, что из-за корректировок в расписании рейсов не все смогли воспользоваться этим предложением. Поэтому для минимизации рисков мы всегда рекомендуем приобретать страховку от невылета", – объясняет руководитель "Алтайтуриста".