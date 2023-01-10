Над Катунью на вертолёте: на что просят 3,4 миллиона рублей за 5-дневной отдых на Алтае

В рейтинге самых дорогих туров и круизов по РФ путешествие по Алтаю заняло второе место, оказавшись самым дорогим из сухопутных

10 января 2023, 08:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых дорогих туров и круизов по РФ, которые продали в 2022 году. Второе место в нём занял Алтай — им оказался самый дорогой наземный тур 2022 года «Алтайская хрупкость» на пять дней с 10 по 15 августа. Компании из четырёх взрослых туристов он обошёлся в 3,463 млн рублей.

В цену вошли размещение в пятизвёздочном отеле Altay Village Teletskoe, а также индивидуальная экскурсионная программа — экскурсия на гейзерное озеро верхом на лошадях, экскурсия по Телецкому озеру к водопадам, вертолётная экскурсия в Белокуриху и над рекой Катунь, с пролётом из отеля и обратно. Также отдыхающие совершили сплав по Катуни и побывали на рыбалке. Дополнительно — трансфер вертолётом из аэропорта.

Первое место занял 12-дневный речной круиз по Енисею на теплоходе «Максим Горький» для компании из семи человек, которая выкупила четыре каюты. Его стоимость немногим выше алтайского тура — 3,567 млн рублей. За эти дни туристы проплыли из Дудинки в Красноярск.

Третье место оказалось у тура в Сочи — с проживанием сначала в отеле Radisson Collection Paradise Resort & SPA, а затем в отеле «Газпром Гранд Отель Поляна». Семья из семи человек заплатила за него чуть менее 2,4 млн рублей.