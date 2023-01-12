Можно ли пропустить работу или университет из-за морозов?

Определённым работникам мороз даёт некоторые послабления

12 января 2023, 06:25, ИА Амител

Зима / Фото: amic.ru

В середине января в Алтайский край нагрянули 30-градусные морозы. Выходить на улицу совсем не хочется, особенно утром, когда за окном не только холодно, но и темно. Есть желание остаться дома и весь день провести в тепле. Но приходится тащить себя на работу, изо всех сил завидуя школьникам, которые имеют право в морозы уроки пропускать. По многочисленным просьбам читателей amic.ru выяснили, есть ли у взрослых и студентов право не пойти на работу или университет в мороз.

При какой температуре можно не ходить на работу?

Такого минимума нет. Каждый работающий гражданин должен приехать на своё рабочее место вовремя, даже если на улице -50 градусов и ниже. Температурных рамок здесь нет. Главное, чтобы норме соответствовала температура на рабочем месте. Например, при сидячей работе в офисе нормальной считается температура в помещении 22-24 градуса. Если сотрудники работают стоя — 21-23 градуса, а если работа предполагает хождение, то 19-21 градус.

Те, кто переносят тяжести до 10 кг, могут работать при 17-19 градусах, а те, кто занимается тяжёлым физическим трудом, — при 16-18 градусах тепла. Таковы нормы СанПиН. Если работодатель их нарушил, его могут привлечь к ответственности по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (ст. 6.3 КоАП).

Однако если ваша специальность предполагает возможность удалёнки, то можно упросить начальство разрешить вам поработать некоторое время на дому.

Если человек работает на улице, его тоже не освободят?

Нет. Однако те, кто работает на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, по статье 109 Трудового кодекса РФ должны иметь возможность отдохнуть и обогреться. Это касается, например, дворников, промоутеров, грузчиков и других. Перерывы включаются в рабочее время. И работодатель должен оборудовать для таких сотрудников подходящие помещения. Продолжительность такого отдыха устанавливают правила внутреннего распорядка.

Так, например, работу представителей профессий, связанных с пребыванием на открытом воздухе, надо периодически прерывать при температуре -27°С с ветром более трёх баллов или температуре -35°С без ветра.

А студентам можно не ходить в вузы в морозы?

Нет, студенты, в отличие от школьников, считаются уже взрослыми и никаких таких поблажек для них не предусмотрено. Однако в экстремальные морозы руководство вуза или факультета иногда отменяет занятия (но не сегодня). Эти вопросы остаются за учебными учреждениями. Пары не проводят, если морозы превращаются в стихийное бедствие и начинают представлять угрозу для жизни.

В морозы можно не ходить только в школу?

Да. При этом сами школы будут работать, но по решению родителей ребёнок может уроки в морозы не посещать. При -25 градусах право пропустить занятия есть у учеников начальной школы. При -30°С — у школьников с 5 по 9 классы, а для старшеклассников температурным пределом является -35 градусов. При этом о пропуске нужно уведомить руководителя или администрацию школы или классного руководителя.

Кроме того, в морозы родители могут не вести своего ребенка в детский сад. Здесь никаких температурных минимумов нет, решение принимают родители.