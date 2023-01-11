В конце недели в регионе пойдёт снег, поднимутся метели и усилится ветер

11 января 2023, 07:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 11 и 12 января сохранится гололедица на дорогах и крепкие сибирские морозы. Ночью будет от -26 до -33 градусов, местами выхолодит до -40. Днём ожидается -20...-28 градусов, в отдельных районах до -32. Снег в ближайшие двое суток пройдёт лишь в отдельных районах. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

«С 13 по 15 января с прохождением фронтальных разделов, связанных с североатлантическим циклоном, морозы ослабнут. В этот период ожидаются снег, метели, усиление ветра до 17-22 м/с. Ночные температуры будут колебаться от -15 до -24 градусов. Днём — от -6 до -20», — рассказала синоптик.

По словам эксперта, снег, который выпадет, должен «нейтрализовать» гололёд. А пока потеплее одевайтесь и будьте максимально осторожны на дорогах.