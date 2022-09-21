Можно ли выезжать за границу при объявлении мобилизации?

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Рассказываем, можно ли сейчас выезжать за границу.

Министерство обороны России на данный момент не давало никаких комментариев по этому вопросу, однако часть вторая статьи 21 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» звучит так:

«Гражданам, состоящим на воинском учёте, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас».

В Госдуме прокомментировали этот вопрос.

«Дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрен», — сказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В СПЧ добавили, что запрет на выезд с места жительства при частичной мобилизации действует только после получения повестки.