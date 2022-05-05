На Алтае мужчина спилил 12 сосен и попался полиции

В Алтайском крае полицейские задержали мужчину, подозреваемого в рубке деревьев, передаёт пресс-служба ГУ МВД по региону.

34-летний житель села Ракиты попался правоохранителям после того, как им сообщили о его возможной причастности к преступлению.

По предварительным данным, в сентябре 2021 года сельчанин в пяти километрах от села спилил в лесу 12 сухостойных сосен и увёз их на пилораму, где продал за 10 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ «Кража». Свою вину подозреваемый признал.

Ранее сообщалось, что под Барнаулом разыскивают мужчину, который поджёг баню и скрылся на розовом велосипеде.