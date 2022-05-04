Под Барнаулом разыскивают мужчину, который поджег баню и скрылся на розовом велосипеде

В микрорайоне «Фирсова слобода-2» села Фирсово неизвестный поджёг баню и скрылся с места преступления на подростковом велосипеде. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Судя по записям видеонаблюдения, мужчина ориентировался на местности и знал, что где располагается. Злоумышленник совершил поджог очень быстро. На кадрах видно, что он заходит в баню, после чего она загорается. После этого мужчина сел на похищенный розовый подростковый велосипед и скрылся.

Сейчас хозяева бани ищут злоумышленника и просят откликнуться тех, кому что-то известно о происшествии или об украденном велосипеде.

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