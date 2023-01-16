На Алтае мужчины курят больше, чем в других регионах России

В целом по России общее число курильщиков за последнее время снизилось

16 января 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

37,4% мужчин и 10,3% женщин в России курят. Об этом сообщает "Абзац" со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что за последнее время число курильщиков в России снизилось. В 2020 году табачные изделия употребляли 39,07% мужчин и 10,6% женщин.

Больше всего мужчин, имеющих такую привычку, обнаружили в Республике Алтай (52,4%), Сахалинской области (52%) и Чукотском автономном округе (49,8%). По доле курильщиков среди женщин лидируют Сахалинская область (24,9%), Камчатский край (24%) и Республика Коми (24%).

Меньше всего мужчин курят в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Также в этих регионах минимальное число женщин-курильщиков.

Психиатр-нарколог Василий Шуров отметил, что для того чтобы бросить курить, людям нужна мотивация. Чаще всего она связана с их здоровьем.