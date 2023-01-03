На Алтае нашли подростка, который пропал более двух недель назад

Мальчик ушёл из дома 16 декабря, а найти его удалось благодаря свидетелю

03 января 2023, 07:44, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Подростка, пропавшего более двух недель назад в Бийске, нашли живым. Об этом рассказали поисковики отряда «Лиза Алерт».

Мальчик ушёл из дома 16 декабря, после чего о его местоположении ничего не было известно. Дом, где проживал ребёнок, находился в Бийске, а в последний раз его видели на дороге у поворота в село Буланиха Зонального района.

2 января поисковики отчитались о том, что подростка нашли живым. Информации о том, где находился ребёнок, представители поискового отряда не предоставили.

Ранее из-за пропажи мальчика было возбуждено уголовное дело.