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На Алтае нашли подростка, который пропал более двух недель назад

Мальчик ушёл из дома 16 декабря, а найти его удалось благодаря свидетелю

03 января 2023, 07:44, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Подростка, пропавшего более двух недель назад в Бийске, нашли живым. Об этом рассказали поисковики отряда «Лиза Алерт».

Мальчик ушёл из дома 16 декабря, после чего о его местоположении ничего не было известно. Дом, где проживал ребёнок, находился в Бийске, а в последний раз его видели на дороге у поворота в село Буланиха Зонального района.

2 января поисковики отчитались о том, что подростка нашли живым. Информации о том, где находился ребёнок, представители поискового отряда не предоставили.

Ранее из-за пропажи мальчика было возбуждено уголовное дело.

Комментарии 7

  • О молодёжь, мозгов совсем нет!
    03 января, Гость   Ответить
  • Хорошо что живой Но от ОДНщиц щас семья замается отмазываться
    03 января, Гость   Ответить
  • Гость, они давно всей семьёй на учёте. Пацан осуждён был.
    03 января, Гость   Ответить
  • Что-то с семьей не так, раз дети из нее уходят и не возвращаются неделями. Конечно, на учет нужно ставить.
    03 января, Гость   Ответить
  • бродяжничество у него или родичи-алкаши?
    03 января, Гость   Ответить
  • сколько детей убегает из семей видимо так им хорошо ....Власть должна делать дома приюты где дети после трагедий могут жить ...
    03 января, Гость   Ответить
  • Слава богу, что жив! Ну уж теперь обязательно родителей лишить родительских прав, ребёнка в детдом. У нас очень хорошие детдома.
    03 января, Гость   Ответить
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