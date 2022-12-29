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Ребенок серьезно пострадал во время катания на «бублике» в Бийске

Школьник ударился головой и был госпитализирован

29 декабря 2022, 13:18, Илья Звягинцев

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

В Бийске зимняя детская забава закончилась серьезной травмой. Об этом сообщает телеграм-канал «Вкурсе22».

Фельдшер бийской скорой помощи рассказал, что во время катания школьник ударился головой. Травмированного ребенка отправили в больницу.

О степени серьезности травмы не сообщается. Однако, как указал медик, «были печальные последствия» от удара.

Ранее алтайский травматолог рассказал, как травмируются дети из-за несанкционированных горок и «плюшек». Порой полученные травмы требуют срочных операций.

Комментарии 6

  • А где конкретика? Где ребенок катался?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Вот бублики точно надо запретить! Есть ледянки., хватит. И не надо писать про умственную незрелость.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Вот бублики точно надо запретить! - для них должна быть специальная трасса. Ну а если вы покупаете ребенку это, чтобы он катался где попало - так кто вам злобный Буратино?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Где эти специальные трассы? Есть ледянки самые разные. И тонкие и высокие.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Где эти специальные трассы? - Ну точно не в городе. Как правило, рядом с горнолыжками. Специально отведенные под "плюшки", где никто больше не катается. А кто катается вне них - часто заканчивает фатально, сколько уже случаев было...
    29 декабря, Гость   Ответить
  • И не надо писать про умственную незрелость. ---- Незрелость родителей? Как раз писать надо!
    30 декабря, Гость   Ответить
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