Ребенок серьезно пострадал во время катания на «бублике» в Бийске

Школьник ударился головой и был госпитализирован

29 декабря 2022, 13:18, Илья Звягинцев

Фото: unsplahs.com

В Бийске зимняя детская забава закончилась серьезной травмой. Об этом сообщает телеграм-канал «Вкурсе22».

Фельдшер бийской скорой помощи рассказал, что во время катания школьник ударился головой. Травмированного ребенка отправили в больницу.

О степени серьезности травмы не сообщается. Однако, как указал медик, «были печальные последствия» от удара.

Ранее алтайский травматолог рассказал, как травмируются дети из-за несанкционированных горок и «плюшек». Порой полученные травмы требуют срочных операций.