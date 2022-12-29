Ребенок серьезно пострадал во время катания на «бублике» в Бийске
Школьник ударился головой и был госпитализирован
29 декабря 2022, 13:18, Илья Звягинцев
Фото: unsplahs.com
В Бийске зимняя детская забава закончилась серьезной травмой. Об этом сообщает телеграм-канал «Вкурсе22».
Фельдшер бийской скорой помощи рассказал, что во время катания школьник ударился головой. Травмированного ребенка отправили в больницу.
О степени серьезности травмы не сообщается. Однако, как указал медик, «были печальные последствия» от удара.
Ранее алтайский травматолог рассказал, как травмируются дети из-за несанкционированных горок и «плюшек». Порой полученные травмы требуют срочных операций.
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