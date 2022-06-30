На Алтае недовольные шумом на детской площадке соседи сдали конструкции в металлолом

30 июня в Рубцовске на улице Тракторной повздорили жильцы дома № 48а. Одна из семей вызвала рабочих и попросила срезать все конструкции детской площадки, построенной ещё несколько десятилетий назад и сдать лазалки и качели в пункт приёма металла, сообщает паблик «Блогерша Рубцовск».

Вышедшие на площадку мамы с детьми возмутились действиями рабочих, которые уже грузили в фургон спиленные лесенки. Вначале рабочие и инициаторы сноса площадки заявили, что у них есть разрешение на слом. Но потом выяснилось, что никаких документов нет, так как все эти конструкции никому не принадлежат — ни городу, ни управляющей компании. И пилить качели и радуги, получается, можно.

Недовольные площадкой жильцы рассказали, что под их окнами днём постоянно кричат дети и громко скрипят старые качели, а вечером здесь собирается молодёжь и устраивает посиделки с алкоголем. Также на лесенках живущие рядом гастарбайтеры сушат бельё.

Но мамы окрестных детей против сноса площадки, так как нигде в округе вообще ничего подобного для ребят нет. И где теперь будут играть их малыши, непонятно.

Напомним, что в другом алтайском городе — Бийске — школьники ломают пешеходный фонтан.