Дикари-2. На Алтае дети доламывают многострадальный фонтан на площади

27 июня в наукограде были замечены два мальчика школьного возраста, выковыривавших пластиковые круги из подсветки пешеходного фонтана в квартале АБ, сообщается в паблике «Бийск 22».

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Общество Дикари. В Бийске группа подростков пыталась сломать уличные фонари на городской площади

На замечания взрослого, что так делать не надо, дети ответили: «А что вы нам сделаете?» Лишённые пластиковой защиты отверстия подсветки стали опасны для других детей. По свидетельству очевидцев, другие гулявшие там ребята поранили ноги об острые края отверстий для подсветки.

Напомним, что ранее на этой же площади несколько подростков ломали фонари освещения, установленные вокруг фонтана.