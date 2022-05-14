На Алтае осудят женщину, которая избивала детей трубой и заставляла их спать на кровати без матраса
Четверо мальчиков в один момент не выдержали и сбежали из дома
В Алтайском крае 42-летняя жительница Крутихинского района предстанет перед судом по обвинению в истязании детей, сообщает пресс-служба регионального СК.
На воспитании сельчанки с 2016 по октябрь 2021 года находились четверо мальчиков (2007, 2008 и 2010 годов рождения), которых она систематически избивала, используя шланг, ремень, палку, трубу, а также наносила удары руками и ногами.
«Кроме того, за непослушание она закрывала на длительное время мальчиков в помещении хозяйственной постройки или заставляла спать на кровати без матраса», — говорится в сообщении.
Следователи в общей сложности доказали 27 эпизодов насилия над детьми за некачественное выполнение работы по хозяйству. Мальчики в итоге не выдержали и сбежали из семьи. Сейчас они находятся в детском учреждении.
Свою вину женщина не признала.
Ранее отчим, выгнавший в январе 2022 года голым на мороз пятилетнего мальчика в селе Селезнёво Алтайского края, получил срок за издевательства над детьми.