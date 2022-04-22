Отчим, выставивший на мороз голого ребёнка, получил два года строгого режима

Мужчина также издевался и над другими детьми

22 апреля 2022, 13:17, Никита Черников

Отчим, выгнавший в январе 2022 года голым на мороз пятилетнего мальчика в селе Селезнёво Алтайского края, получил реальный срок за издевательства над детьми. Приговор уже вступил в законную силу, сообщила 22 апреля объединённая пресс-служба региональных судов.

Уточняется, что на момент инцидента в суде уже находилось уголовное дело, возбуждённое в отношении мужчины за умышленное причинение вреда здоровью несовершеннолетним. Сельчанин свою вину признал и раскаялся.

Шелаболихинский районный суд приговорил обвиняемого к двум годам колонии строгого режима за совершение преступлений, предусмотренных пунктом «з» части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия») и пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

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Напомним, о происшествии с пятилетним мальчиком, выставленным на мороз, стало известно 24 января. После публикации в социальных сетях и СМИ родителей ребёнка арестовали и возбудили в отношении них уголовное дело. Троих детей, которых избивал мужчина, в том числе пластиковой бутылкой, изъяли из семьи.

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