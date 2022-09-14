На Алтае решили проблему с доставкой сельских детей в школу

В Алтайском крае до 20 сентября пересмотрят маршрут школьного автобуса, чтобы заезжать в село Маральи Рожки, рассказали в администрации Чарышского района.

Ранее сообщили, что в селе двое детей решили продолжить учёбу в 10 классе, но в их родной школе старшее звено давно закрыли и поэтому они планировали ездить в соседнюю Маралиху. В итоге одна ученица тратит на такси 1000 рублей в день, а второго возят на учёбу родители.

В администрации района пояснили, что на общешкольном собрании, которое прошло в мае, все родители отказались пересматривать маршрут школьного автобуса для подвоза учеников основной и старшей школы из Маральих Рожек в Маралиху.

«До 1 сентября комитет по образованию администрации Чарышского района не получал заявлений и письменных обращений об организации подвоза по данному маршруту», — подчеркнули власти района.

В комитете по образованию Чарышского района рекомендовали родителям обратиться к администрации образовательной организации с заявлением об организации подвоза учащихся.