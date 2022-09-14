«Технически не в состоянии». В Алтайском крае учеников не на чем возить в школу в соседнее село

Двое учеников из села Маральи Рожки Чарышского района решили продолжить учёбу в 10 классе, но уже в селе Маралиха: в их родной школе старшее звено давно закрыли. Однако школьный автобус ученикам не предоставляют, сообщает «Толк».

По данным издания, у родителей одной из учениц нет машины, более того, отец болеет и давно не покидал пределы своей усадьбы. Мать девочки рассказала журналистам, что пока им приходится нанимать для дочери такси за 1000 рублей в день. Однако, по словам женщины, семья так долго не протянет.

Второго ученика из Маральих Рожек периодически до школы и обратно возят родители, а иногда он вынужден жить у бабушки в Маралихе. По словам матери ученика, неоднократные обращения её семьи и других односельчан по поводу школьного автобуса в районную администрацию результатов не дали. Некоторые семьи в итоге ради своих детей уехали из Маральих Рожек.

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По словам замглавы администрации Чарышского района, председателя комитета по образованию Сергея Хохлова, на сегодня в школе в Маральих Рожках учится всего девять человек, а задействовать автобус ради двух учеников там отказались.

«Мы предлагали всех учеников из Маральих Рожек возить в Маралиху, но родители отказались. Возить одного-двух человек мы технически не в состоянии», — рассказал он.

Также чиновник добавил, что в Маралихинскую школу детей доставляют двумя автобусами — их возят из Малой Маралихи, Красного Мая и других населённых пунктов. Всего в состав сельсовета входит пять сёл. Вариант с корректировкой школьного маршрута до Маральих Рожек Хохлов назвал невозможным, поскольку это нарушит существующую логистику.