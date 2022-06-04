На Алтае за 10 миллионов продают 100-рублевую купюру с «красивым» номером
Владелец банкноты указал, что она уже была в употреблении
4 июня 2022, 18:59, Никита Черников
Житель Рубцовска выставил на продажу 100-рублевую банкноту с красивым, по его мнению, номером — 9999969, следует из объявления на сайте «Авито».
Цена купюры при этом полностью соответствует номеру — 9 999 969 рублей.
«На фото все видно, цена договорная», — написал владелец купюры, указав, что товар уже был в употреблении.
Ранее сообщалось, что в Барнауле за 65 миллионов продают коттедж с видом на Обь.
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