На Алтае за 10 миллионов продают 100-рублевую купюру с «красивым» номером

Житель Рубцовска выставил на продажу 100-рублевую банкноту с красивым, по его мнению, номером — 9999969, следует из объявления на сайте «Авито».

Цена купюры при этом полностью соответствует номеру — 9 999 969 рублей.

«На фото все видно, цена договорная», — написал владелец купюры, указав, что товар уже был в употреблении.

Ранее сообщалось, что в Барнауле за 65 миллионов продают коттедж с видом на Обь.