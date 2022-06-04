В Барнауле за 65 миллионов продают коттедж с видом на Обь

В Барнауле выставили на продажу коттедж в 1-м Вешнем тупике за 65 млн рублей. Объявление опубликовано на «Авито».

По заявлению владельца, дом имеет площадь 498,1 кв. м., а площадь участка составляет 12,5 сотки. На территории есть искусственный водоем, мостик, баня, зона барбекю и вольер для собак.

Фото: «Авито»

На первом этаже дома находится прихожая, просторная кухня-гостиная с камином, спальня со своим санузлом, а также гостевой санузел. На втором этаже расположилась оранжерея, две спальни, два санузла и гостиная с камином. На третьем, мансардном, этаже есть четыре небольшие спальни с личными санузлом каждая и холл с выходом на балкон, откуда открывается вид на Обь.

Кроме того, в цокольном этаже расположена комната отдыха с бильярдом, сауна, санузел, хозяйственная комната и котельная.

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