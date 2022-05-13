На Новом рынке в Барнауле начали укладывать рельсы на разворотном кольце

В Барнауле перед путепроводом на Новом рынке продолжаются работы по строительству разворотного трамвайного кольца. Как сообщает Telegram-канал «Мост», на участке уже начали укладывать рельсы и шпалы.

Всего при строительстве кольца используют более 200 тонн щебня, 19 тонн рельсов, 285 деревянных шпал и установят восемь новых опор контактной сети, подчеркнули в канале.

Новости

Общество Пробок будет ещё больше? В Барнауле отделят трамвайные пути от дороги на улицах Челюскинцев и Советской Армии

Напомним, работы по строительству трамвайного кольца стартовали 10 мая и продлятся до 23-го числа. Его возводят в связи с грядущей реконструкцией моста, которая начнётся 25 мая и продлится до конца 2023 года. Проезд по путепроводу всё это время полностью будет закрыт.

Помимо этого кольца, в конце мая дорожники начнут строить ещё одно — со стороны Дома быта на проспекте Ленина.

Кроме того, подрядчик уже приступил к строительству пешеходного перехода через железнодорожные пути, проходящие под путепроводом.