На перенесенный фестиваль «Ветер Сибири» все еще продают билеты

На перенесенный фестиваль рок-музыки «Ветер Сибири», который должен был пройти в Бийске в 2022 году, все еще продают билеты.

На официальном сайте мероприятия пользователей встречает большое сообщение, в котором организаторы объясняют, что перенести фестиваль им пришлось из-за рекомендации местных властей.

Это сообщение можно убрать, после чего один из разделов на сайте предложит вам приобрести билет.

При этом никакой информации о том, как вернуть деньги за билеты, приобретенные ранее, организаторы фестиваля не представляют.

Новости

Общество Власти надеются, что перенесённый на 2023 год «Ветер Сибири» пройдёт на Алтае

Ранее краевые власти пояснили, что не требовали переноса фестиваля, а просто «порекомендовали» сделать это.

Напомним, что фестиваль «Ветер Сибири» планировалось провести на территории бийского аэропорта с 12 по 14 августа 2022 года. На сцене должны были выступить рок-группы «Звери», «Сплин», «Вадим Самойлов», Louna, «План Ломоносова» и другие. 5 июля стало известно о переносе мероприятия на 2023 год.

Новости

Культура Перенос рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Бийске связан с нестабильной эпидситуацией

Причиной переноса организаторы назвали письмо администрации Алтайского края. В нем со ссылкой на Роспотребнадзор говорилось, что в крае регистрируется нестабильная эпидемиологическая обстановка, и что Роспотребнадзор не рекомендует проводить фестиваль в августе 2022 года.