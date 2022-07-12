На перенесенный фестиваль «Ветер Сибири» все еще продают билеты
Никакой информации о том, как получить деньги за билеты, купленные ранее, организаторы не пишут
На перенесенный фестиваль рок-музыки «Ветер Сибири», который должен был пройти в Бийске в 2022 году, все еще продают билеты.
На официальном сайте мероприятия пользователей встречает большое сообщение, в котором организаторы объясняют, что перенести фестиваль им пришлось из-за рекомендации местных властей.
Это сообщение можно убрать, после чего один из разделов на сайте предложит вам приобрести билет.
При этом никакой информации о том, как вернуть деньги за билеты, приобретенные ранее, организаторы фестиваля не представляют.
Ранее краевые власти пояснили, что не требовали переноса фестиваля, а просто «порекомендовали» сделать это.
Напомним, что фестиваль «Ветер Сибири» планировалось провести на территории бийского аэропорта с 12 по 14 августа 2022 года. На сцене должны были выступить рок-группы «Звери», «Сплин», «Вадим Самойлов», Louna, «План Ломоносова» и другие. 5 июля стало известно о переносе мероприятия на 2023 год.
Причиной переноса организаторы назвали письмо администрации Алтайского края. В нем со ссылкой на Роспотребнадзор говорилось, что в крае регистрируется нестабильная эпидемиологическая обстановка, и что Роспотребнадзор не рекомендует проводить фестиваль в августе 2022 года.