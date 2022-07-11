Не запрещали. Алтайские власти прокомментировали перенос фестиваля «Ветер Сибири»

Фестиваль «Ветер Сибири», который должен был пройти в Бийске с 12 по 14 августа 2022 года, действительно отменили после официального письма правительства Алтайского края. Правда, в документе было лишь предложение перенести фестиваль, а не рекомендация или тем более требование это сделать. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе краевой администрации.

Администрация отправила письмо организаторам фестиваля 1 июля, но сделала это еще до того, как в тот же день появилась новость об отмене всех ковидных ограничений в России. Получился «разрыв во времени», сообщили в правительстве.

При этом организаторы опубликовали пост о переносе мероприятия в социальной сети ВКонтакте только 5 июля. В пресс-службе правительства допустили, что ответственные за фестиваль могли просто не увидеть сообщения. Ведь 2 и 3 июля были выходными.

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Кроме того, письмо не запрещало проведение фестиваля, подчеркнули в администрации.

«В этом письме сказано: „Предлагаем вам рассмотреть возможность переноса“. Это не рекомендация, не то что запрет. Это предложение. Они могли не принимать такого решения», — пояснили власти.

Напрямую с организаторами общалось Министерство культуры Алтайского края. Однако там amic.ru сообщили, что контактов организаторов у них нет.

Когда должен был пройти фестиваль

Напомним, что фестиваль «Ветер Сибири» планировалось провести на территории бийского аэропорта с 12 по 14 августа 2022 года. На сцене должны были выступить рок-группы «Звери», «Сплин», «Вадим Самойлов», Louna, «План Ломоносова» и другие. 5 июля стало известно о переносе мероприятия на 2023 год.

Причиной переноса организаторы назвали письмо администрации Алтайского края. В нем со ссылкой на Роспотребнадзор говорилось, что в крае регистрируется нестабильная эпидемиологическая обстановка, и что Роспотребнадзор не рекомендует проводить фестиваль в августе 2022 года.

В Роспотребнадзоре amic.ru рассказали, что действительно не рекомендовали проводить фестиваль, но сделали это еще до отмены всех ограничений. 27 июня Министерство культуры Алтайского края отправило запрос в Роспотребнадзор, а 28 июня Роспотребнадзор прислал ответ.