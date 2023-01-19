Под будущим мостом возле Нового рынка проверили прочность грунта
19 января рабочие приступят к устройству подпорной стенки для будущей опоры
19 января 2023, 12:45, ИА Амител
Барнаульское ДСУ № 4 продолжает работы по реконструкции путепроводов на пр. Ленина. Специалисты проверили прочность грунта перед установкой опор.
"На путепроводе, который был восьмипролётным, выполняются работы по укреплению грунта и устройству буронабивных свай. Накануне завершились испытания прочности грунта на втором участке четвёртой опоры большого путепровода. Полученный результат соответствует норме. Таким образом, данный участок готов для проведения дальнейших работ", – сказано в сообщении телеграм-канала "Мост".
19 января рабочие приступят к устройству подпорной стенки для будущей опоры.
Отмечается, что испытания грунта на прочность продолжаются.
Комментарии 11