НОВОСТИОбщество

Под будущим мостом возле Нового рынка проверили прочность грунта

19 января рабочие приступят к устройству подпорной стенки для будущей опоры

19 января 2023, 12:45, ИА Амител

Фото:
Фото: "Мост"

Барнаульское ДСУ № 4 продолжает работы по реконструкции путепроводов на пр. Ленина. Специалисты проверили прочность грунта перед установкой опор.

"На путепроводе, который был восьмипролётным, выполняются работы по укреплению грунта и устройству буронабивных свай. Накануне завершились испытания прочности грунта на втором участке четвёртой опоры большого путепровода. Полученный результат соответствует норме. Таким образом, данный участок готов для проведения дальнейших работ", – сказано в сообщении телеграм-канала "Мост".

19 января рабочие приступят к устройству подпорной стенки для будущей опоры.

Отмечается, что испытания грунта на прочность продолжаются.

 

Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 11

  • Ураааа! Скоро сдадут!!!
    19 января, Гость   Ответить
  • Может,кто на колёсах,и кому надоело жечь бензин в пробках,скинемся хотя бы по рублей триста на сверхурочные строителям.Для ускорения процесса.А,то есть смутные сомнения…
    19 января, Гость   Ответить
  • Главное,чтобы снова какой мост не взорвали- опять металлоконструкции не к нам поедут.
    19 января, Гость   Ответить
  • Может,кто на колёсах,и кому надоело жечь бензин в пробках,скинемся хотя бы по рублей триста на сверхурочные строителям.Для ускорения процесса.А,то есть смутные сомнения… - посмотрите недавнее видео на ютубе, как депутатка забыла выключить микрофон и проговорилась, что стройки специально затягивают)))
    19 января, Гость   Ответить
  • Судя по фото, рабочие от туда свалили А трактор занесённый снегом шевелится ещё до первого снегопада (и то не точно) А заявленая прочность грунта поплывёт в апреле с первыми ручейками
    19 января, Гость   Ответить
  • Молодцы! Оперативно! Не успели глазом моргнуть!
    19 января, Гость   Ответить
  • Да,девственно чистый снег-на стройке так не бывает...
    19 января, Гость   Ответить
  • Эти сомнения по любому подтвердятся.... Надо же больше потратить....Но как можно столько времени строить мост, это же караул.не спеша на расслабоне .
    19 января, Гость   Ответить
  • А можно разве промерзший грунт проверять?
    19 января, Гость   Ответить
  • Для надежности надо еще летом проверить и следующей зимой. И только потом строить. По графику строительства художественного музея. Поспешишь - людей насмешишь!
    19 января, Гость   Ответить
  • А можно разве промерзший грунт проверять? 6 часов назад, Гость Ответить--------------------------------------*****************************!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    19 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров