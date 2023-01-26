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На Семена Слепакова потребовали завести уголовное дело из-за его песни о спецоперации

Авторы обращения в СК усмотрели в стихах нарушение ст. 280.3 УК РФ ("Публичная дискредитация ВС РФ")

26 января 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Фонд защиты национального исторического наследия попросил возбудить уголовное дело в отношении Семёна Слепакова. Поводом стала песня "Колыбельная", которую он опубликовал на своём канале, пишет ТАСС.

В обращении, направленном на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина, авторы отметили, что в творчестве Слепакова могут быть признаки нарушения ст. 280.3 УК РФ ("Публичная дискредитация ВС РФ").

Также представители фонда обратились в Минюст и предложили внести Семёна Слепакова в список иностранных агентов. С соответствующим обращением директор фонда Александр Карабанов обратился лично к министру юстиции Константину Чуйченко.

 

Комментарии 21

  • Опубликуйте текст песни. А то может получиться как с "Поездом на Читанугу", песня оказалась безобидной а её запрещали.
    26 января, Гость   Ответить
  • Раньше у него были интересные тексты, но то что сейчас - это финиш. Оградку тебе, ушастый ослик, сделает, козлина ты дешёвая.
    26 января, Гость   Ответить
  • Немного изменю.Арабский снаряд попал в гущу еврейских солдат.Теперь их хоронят,а еврейские мамы плачут.Хи-хи.
    26 января, Гость   Ответить
  • "Опубликуйте текст песни". А Вы погуглите. Я послушала - как в выгребную яму упала...
    26 января, Гость   Ответить
  • А послушать можно? А то трудно судить без текста. Я против бандеровских тварей, но тоже вижу косяки последние 11 месяцев. Может Слепаков о них?
    26 января, Гость   Ответить
  • Песня есть на ютубе, текст в интернете. Не ужели так сложно найти
    26 января, Гость   Ответить
  • Прочитал текст. Понятно, что язвит и намекает, что мочить бандеровцев плохо, но к самому тексту придраться трудно. Мать рассказала, что один брат убежал и это плохо, а Слепаков намекает, что хорошо. А второго брата убили бандеровцы и мать якобы считает что это хорошо, хотя понятно, что для матери это плохо. Передергивает. Ну может и можно подтянуть
    26 января, Гость   Ответить
  • Да уж это вам ни "ДедаВоваМыСтобой" )))
    26 января, Гость   Ответить
  • Опять картавые наровят учить русских что хорошо, что плохо. Сидели бы молча в своем израиле...
    26 января, Гость   Ответить
  • Послушали песню, всем отделом Думаем ...
    26 января, Гость   Ответить
  • Прочитал текст. Понятно, что язвит и намекает, **** Прочитал? Так пускай ему оградку его пейсатые родственники прямо сейчас склепают. Падаль он теперь.
    26 января, Гость   Ответить
  • Слепаков из той же породы, что и Ургант, они утробно ненавидят Россию.
    26 января, Гость   Ответить
  • я ненавижу власть с 1991года, но Родина-это святое, как и мать.
    26 января, Гость   Ответить
  • Послушал я песню на Ютубе и вот, что там написал: я согласен с евреем Слепаковым, что в Израиле гораздо лучше жить, чем в России, да только вот проблема, что у русских нет такого места для спокойной (и просто жизни) кроме как в России. Так что Слепков живи в Израиле и успокойся. Пой про Изю, а не про Ивана.
    26 января, Гость   Ответить
  • господи, почитаешь комментарии на амике и ужаснешься. фашист на фашисте сидит и фашистом погоняет
    26 января, Гость   Ответить
  • ==господи, почитаешь комментарии на амике== троллятина тут голимая погоняет
    26 января, Гость   Ответить
  • У слепакова, как у всех либерастов снова через задницу.Про хлопчиков надо петь,там их в 8 раз больше убаюкивают.
    26 января, Гость   Ответить
  • господи, почитаешь комментарии на амике и ужаснешься. фашист---------------Ты перепутала хохлушка, фашисты на украине твоей сидят, вот и вали к ним, а здесь не трись.
    26 января, Гость   Ответить
  • фашисты на украине ---------мил человек,а ты хоть понимаешь разницу между фашизмом и нацизмом?
    26 января, Гость   Ответить
  • Песня про непростую судьбу. Где здесь сорказм? Всяко бывает.
    26 января, Гость   Ответить
  • Долго тянут. Все выкручивают.
    26 января, Гость   Ответить
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