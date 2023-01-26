На Семена Слепакова потребовали завести уголовное дело из-за его песни о спецоперации

Авторы обращения в СК усмотрели в стихах нарушение ст. 280.3 УК РФ ("Публичная дискредитация ВС РФ")

26 января 2023, 12:25, ИА Амител

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Фонд защиты национального исторического наследия попросил возбудить уголовное дело в отношении Семёна Слепакова. Поводом стала песня "Колыбельная", которую он опубликовал на своём канале, пишет ТАСС.

В обращении, направленном на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина, авторы отметили, что в творчестве Слепакова могут быть признаки нарушения ст. 280.3 УК РФ ("Публичная дискредитация ВС РФ").

Также представители фонда обратились в Минюст и предложили внести Семёна Слепакова в список иностранных агентов. С соответствующим обращением директор фонда Александр Карабанов обратился лично к министру юстиции Константину Чуйченко.