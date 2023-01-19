Где ещё в Сибири отменили концерты Валерия Меладзе

Проблемы у артиста начались после "поддержки украинских националистов"

19 января 2023, 08:47, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

В Иркутске отменили концерт заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе, запланированный на 4 мая, сообщает РИА Новости.

Ранее приостановили продажу билетов на концерт Меладзе в Барнауле, который должен был состояться 29 апреля. Билеты на концерт в Красноярске всё ещё продают, но маловероятно, что мероприятие состоится.

Также было отменено два концерта в Новосибирске. Администрация площадки сообщила, что расторгла договор с организатором выступления певца.

Напомним, проблемы у артиста начались после появления видео в соцсетях, на котором он поддержал лозунг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). После этого политики призвали лишить Меладзе гражданства РФ и всех почётных званий.