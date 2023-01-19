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Где ещё в Сибири отменили концерты Валерия Меладзе

Проблемы у артиста начались после "поддержки украинских националистов"

19 января 2023, 08:47, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

В Иркутске отменили концерт заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе, запланированный на 4 мая, сообщает РИА Новости.

Ранее приостановили продажу билетов на концерт Меладзе в Барнауле, который должен был состояться 29 апреля. Билеты на концерт в Красноярске всё ещё продают, но маловероятно, что мероприятие состоится.

Также было отменено два концерта в Новосибирске. Администрация площадки сообщила, что расторгла договор с организатором выступления певца.

Напомним, проблемы у артиста начались после появления видео в соцсетях, на котором он поддержал лозунг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). После этого политики призвали лишить Меладзе гражданства РФ и всех почётных званий.

 

Комментарии 11

  • Этого поганого гнилого педераста надо вообще выкинуть из страны. Пошло оно на …
    19 января, Гость   Ответить
  • Этого поганого гнилого педераста надо вообще выкинуть из страны. Пошло оно на …+++++++++++++++++
    19 января, Гость   Ответить
  • Даёшь Газманова с Бузовой и Петорсяна с Симоняном
    19 января, Гость   Ответить
  • Этого поганого гнилого педераста надо вообще выкинуть из страны. Пошло оно на … ----- Вот так выражают свои мысли "патриоты", там в мозгу вакуум.
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, хорошо сказал, поддерживаю.
    19 января, Гость   Ответить
  • Недавно умерший грузин кикабидзе ездил на майдан поддержать украинцев в правильности выбора их дальнейшего пути.И сейчас украинцам хорошо-хорошо.
    19 января, Гость   Ответить
  • Да Кикабидзе тот еще... был.
    19 января, Гость   Ответить
  • На сегодняшний день Грузия не хочет иметь с Украиной никаких дел.А Саакашвили в каталажке держит.
    19 января, Гость   Ответить
  • Пусть поёт для ЗЕ
    19 января, Гость   Ответить
  • Ох, нашли проблемы у него. Да у него-то как раз таки и нет проблем, отмена нескольких концертов не посадит его на МРОТ. Он столько капусты срубил в России. Ничего, поедет к своим друзьям и они ему компенсируют все и сверху еще компенсируют.
    19 января, Гость   Ответить
  • Дело в том,чтобы в России его не было слышно,не видно.Пусть свои концерты даёт в Украине и западнее.
    20 января, Гость   Ответить
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