На Семинском перевале выпал снег

Июльский снег выпал на семинском перевале. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

Небольшой снежный покров улегся на автомобильной дороге. По узкой проезжей части водители аккуратно передвигаются в условиях непогоды.

По данным метеорологов, в данный момент на Семинском перевале температура воздуха составляет +11 градусов. Отмечается, что в этом районе возможны осадки.

Напомним, что переменная облачность без осадков и температура до 26 градусов тепла ожидается в Алтайском крае на выходных. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами его порывы достигнут 14 м/с. Дожди возможны лишь по северным районам, однако и они будут краткосрочными и небольшими.