На Семинском перевале выпал снег
Водители аккуратно едут по заснеженной горной дороге
Июльский снег выпал на семинском перевале. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.
Небольшой снежный покров улегся на автомобильной дороге. По узкой проезжей части водители аккуратно передвигаются в условиях непогоды.
По данным метеорологов, в данный момент на Семинском перевале температура воздуха составляет +11 градусов. Отмечается, что в этом районе возможны осадки.
Напомним, что переменная облачность без осадков и температура до 26 градусов тепла ожидается в Алтайском крае на выходных. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами его порывы достигнут 14 м/с. Дожди возможны лишь по северным районам, однако и они будут краткосрочными и небольшими.