На трассе Барнаул – Рубцовск ничего не видно из-за метели
Видимость у водителей ограничена несколькими метрами перед капотом
26 января 2023, 11:35, ИА Амител
Очевидцы рассказали о ситуациях на трассах Алтайского края. Сообщение очевидцев опубликовал канал "Катунь 24".
Водители показали, что на трассе Барнаул – Рубцовск из-за сильной метели не видно ничего. Видимость ограничивается несколькими метрами перед капотом, а на автомобилях включают все световые приборы, чтобы хоть как-то привлекать внимание в белой пелене.
Напомним, что вечером 25 января в Алтайском крае несколько трасс перекрывали из-за низовых метелей и сильного ветра. Ограничение движения вводили на дорогах:
– К-03 (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска протяжённостью 71 км) в границах Змеиногорского и Рубцовского районов;
– К-09 (от н.п. Курья до границы с Республикой Казахстан протяжённостью 105 км).
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