На трассе Барнаул – Рубцовск ничего не видно из-за метели

Видимость у водителей ограничена несколькими метрами перед капотом

26 января 2023, 11:35, ИА Амител

Кадр из видео

Очевидцы рассказали о ситуациях на трассах Алтайского края. Сообщение очевидцев опубликовал канал "Катунь 24".

Водители показали, что на трассе Барнаул – Рубцовск из-за сильной метели не видно ничего. Видимость ограничивается несколькими метрами перед капотом, а на автомобилях включают все световые приборы, чтобы хоть как-то привлекать внимание в белой пелене.

Напомним, что вечером 25 января в Алтайском крае несколько трасс перекрывали из-за низовых метелей и сильного ветра. Ограничение движения вводили на дорогах:

– К-03 (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска протяжённостью 71 км) в границах Змеиногорского и Рубцовского районов;

– К-09 (от н.п. Курья до границы с Республикой Казахстан протяжённостью 105 км).