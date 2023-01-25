Две дороги перекрыли в Алтайском крае из-за ветра и низовой метели
Водителей призвали быть осторожнее
25 января 2023, 19:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае закрыли для всех видов транспорта две дороги регионального значения. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, причиной стал порывистый ветер, низовая метель, отсутствие видимости.
Речь идёт о:
– К-03 (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска протяжённостью 71 км) в границах Змеиногорского и Рубцовского районов;
– К-09 (от н.п. Курья до границы с Республикой Казахстан протяжённостью 105 км).
Водителей призвали быть осторожнее в пути.
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