Наркология, психиатрия, фтизиатрия. Зачем на Алтае затеяли масштабное объединение в трёх медслужбах?

Жители алтайских городов опасаются, что их медучреждения будут «оптимизированы». Чего ждать на самом деле?

11 января 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Сразу три специализированные медицинские службы в Алтайском крае будут серьёзно реорганизованы в 2023 году. Фтизиатрия, психиатрия и наркология: сейчас каждое из этих направлений представляет собой несколько медучреждений, разбросанных по региону и работающих отдельно друг от друга. Но вскоре все больницы, работающие по одному профилю, будут объединены в одно юридическое лицо. Такое решение ещё в конце 2022 года приняли в правительстве региона.

Жители Алтайского края уже опасаются, что под маской «реорганизации» власти задумали провести оптимизацию и оставить их без медпомощи. Например, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в ходе пресс-конференции 10 января услышал подобные мнения от жителей Бийска.

Но глава крайздрава ответил, что ни о какой оптимизации речи не идёт. Он объяснил, как всё будет происходить на самом деле и зачем региону вообще понадобилось масштабное объединение. Об этом — в материале amic.ru.

1 Что с чем объединят? Наркология, психиатрия и фтизиатрия станут одной службой? Нет. Объединения будет три — во фтизиатрии, наркологии и психиатрии. Просто пройдут они по одной и той же схеме. Минздрав оставит только одно юрлицо в каждом направлении: Алтайский краевой противотуберкулёзный диспансер, Алтайский краевой наркологический диспансер и Алтайскую краевую психиатрическую больницу им. Эрдмана. Все остальные медучреждения, работающие по одному из этих профилей, перестанут быть самостоятельными и превратятся в филиалы главной краевой клиники. Таким образом, в результате реорганизации вместо нынешних нескольких наркологических, психиатрических и фтизиатрических учреждений Алтайский край получит всего три юрлица — по одному на каждую медслужбу.

2 Зачем нужно объединять медучреждение в одно юрлицо? По словам Дмитрия Попова, главный принцип, к которому стремится крайздрав, — единообразие и равные возможности в диагностике, лечении и предоставлении лекарств для всех жителей Алтайского края. Сейчас в каждой из этих сфер медицины региона есть свои проблемы и недостатки, признаёт министр. Например, во фтизиатрии нужно активно развивать лабораторную службу для выявления и идентификации возбудителя. Кроме того, медики должны быстрее принимать решения на местах о начале и продолжении лечения, обеспечении пациента лекарствами.

Главным вопросом в психиатрии Попов назвал необходимость перевода пациентов в стационарзамещающие технологии. Один из вариантов — усиление лекарственного обеспечения.

А в наркологии нужно усиливать направление реабилитации, считает министр: не только медицинской, но и социализации пациентов. «Сегодня любая из трёх служб раздроблена, представлена разными мощностями и медработниками в городах края. Это не формирует равнодоступные права для жителей региона. Объединение позволит сдвинуть дело с мёртвой точки. Жители края, где бы они ни жилы, смогут получить качественную медицинскую помощь, которая им требуется», — пояснил Дмитрий Попов.

3 Будут ли закрывать какие-то медучреждения из-за реорганизации? Нет. Попов заверил, что ни о какой «оптимизации» речи не идёт. Например, неравнодушные жители Бийска спросили министра о судьбе противотуберкулёзного диспансера в их городе. Глава крайздрава пояснил: юридически медучреждение станет филиалом краевого тубдиспансера в Барнауле, но при этом продолжит свою работу. «Тут встречный вопрос: а чего оптимизировать-то? У нас и так достаточно серьёзная нехватка медработников в крае. Решение об объединении, наоборот, принято, чтобы эти проблемы решить, выработать единообразные подходы в оказании помощи», — пояснил Попов. Точно так же будет и со всеми медучреждениями специализированных служб (наркологии, фтизиатрии и психиатрии) во всех городах Алтайского края, заверил министр.

4 Будет ли сокращён штат медицинских организаций? Нет. Ни в одном из медучреждений, которые попадают под объединение, медицинский штат сокращён не будет, уверяет Дмитрий Попов. По его словам, под сокращение попадут только административно-управленческие кадры. Поскольку в каждой службе будет одно юрлицо, то и руководитель (и весь управленческий аппарат) у него будет только один.

5 Может, власти просто пытаются сэкономить на медицине? Дмитрий Попов считает, что нет. По его словам, финансирование фтизиатрии, наркологии и психиатрии будет усилено в 2023 году. Даже деньги, которые высвободятся из-за сокращения административно-управленческого персонала медучреждений, пойдут на повышение зарплаты врачам, рассказал министр.