НОВОСТИОбщество

Названа ошибка Байдена, которая увеличила доходы России

Продажи нефти, газа и угля сейчас приносят гораздо больше доходов для России

19 января 2023, 09:23, ИА Амител

Фото: whitehouse.gov
Фото: whitehouse.gov

Ошибка, допущенная президентом США Джо Байденом в области энергетики, позволила России резко нарастить доходы от продажи угля, нефти и газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Washington Times.

Бывший сотрудник американского конгресса Дон Риттер отметил, что, несмотря на частично введённое эмбарго (или, возможно, из-за него), продажи нефти, газа и угля сейчас приносят гораздо больше доходов для России.

"Прогнозируется рост доходов ещё на одну треть", – указал аналитик.

По его мнению, к этому привела ошибочная энергетическая политика Байдена: у Вашингтона нет альтернативных предложений для мирового рынка энергетических ресурсов, поэтому у Москвы нет конкурентов.

 

Комментарии 21

  • Увы доходы России и россиян, разные вещи
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, 5 баллов за комент
    19 января, Гость   Ответить
  • Разные россияне, разные и доходы. Вот ты кто есть на этом белом свете? Образец жизни? Да стопудово вряд-ли) среди моих друзей есть директор банка, у него доход соответствующий. А есть кореш, который еще с 90-х бандит. У него два ранения, и ему приходится практически полностью платить за свою жизнь. У него все бабки подсчитаны. А есть простой парень, инженер, одноклассник мой. Так он в Турцию один раз в жизни ездил. И каждая поездка в Горный для него обуза. И че? Они мне одинаково дороги. Они друг другу дороги. И мы каждый ценим друг друга, без разницы - есть лавэ или нет.
    19 января, Гость   Ответить
  • Сейчас чем хуже для России тем лучше для России. Поэтому одно пожелание для Запада, ребят, не стесняйтесь, затягивайте нам гайки посильнее. Только так либеральное чиновничество будет шевелиться и что-то делать для развития промышленности и экономики.
    19 января, Гость   Ответить
  • РИА Новости может писать всё, что угодно. А уж как оно на самом деле, там точно не напишут.
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, Тебе бы романы писать
    19 января, Гость   Ответить
  • Только так либеральное чиновничество будет шевелиться и что-то делать для развития промышленности и экономики. ---- Писец, причинно-следственную связь можно? А что раньше мешало? И почему вдруг начнут? И зачем? )))
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, Тебе бы романы писать --- Точно, я как увижу это полотно, не когда не читаю, умная мысль она лаконична.)))
    19 января, Гость   Ответить
  • Серьезно?! Про ошибки Путина не хотите ничего написать? Байден у них ошибся.
    19 января, Гость   Ответить
  • Точно, я как увижу это полотно--- ну вы тогда хоть книжки читайте. может хоть выучите, что есть слово "некогда", есть слово "никогда", а вот слова "не когда" не бывает. Вашу лаконичную мысль читать больно
    19 января, Гость   Ответить
  • Вашу лаконичную мысль читать больно --- Зачем вы фиксируетесь на ошибках людей? Это же не ваши ошибки, к вам они какое отношение имеют? Вы уверены в том, что вы абсолютно граммотны и не когда не совершаете грамматических ошибок? Стереотипное мнение, что чтение книг влияет на грамматику, ее надо учить и уметь применять, а это не всем так важно как вам.
    19 января, Гость   Ответить
  • А раньше жареный петух не клевал )
    19 января, Гость   Ответить
  • Писец, причинно-следственную связь можно? А что раньше мешало? И почему вдруг начнут? И зачем? --------- Во-первых вышние управленцы не монолитны, есть небольшая часть со стороны военных, силовиков и ВПК, которые за Россию. Большая часть против нашей победы. Они вообще про другое - они за своё бабло, а это значит везде должен быть Запад. Но их 5-10%, остальной народ стал потихоньку очухиваться, а это сила. Поэтому им приходиться что-то делать полезное, иначе они потеряют место, статус и бабло.
    19 января, Гость   Ответить
  • Байден указал на ошибки Путина в начале СВО.Точнее ошибки его советников.Как здесь не согласиться с Джо,тем более если он был прав в этой оценке? )
    19 января, Гость   Ответить
  • Публично надо писать без ошибок!
    19 января, Гость   Ответить
  • Плевать на грамматику.Главное живая сиюминутная человеческая мысль, выраженная в разных формах.
    19 января, Гость   Ответить
  • Наша ошибка хуже, не знали, что им помогать будут и территория оказалось большая, неожиданно
    19 января, Гость   Ответить
  • Плевать на грамматику.Главное живая сиюминутная человеческая мысль, выраженная в разных формах. +++++++
    19 января, Гость   Ответить
  • Во-первых вышние управленцы не монолитны ----- Вы катастрофически ошибаетесь, власть у небольшой группы лиц и они очень монолитны, это называется клептократия, и их главная цель, свою власть зацементировать, чтобы дальше купаться в своих миллиардах. Не кто не чего здесь делать не будет, а если начнут, то весь карточный домик рассыпется.
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, живая сиюминутная человеческая мысль, выраженная в разных формах. ------- Вы прям Остап Бендер с его "квази-умо-фантазией"))))))))))))))))))
    19 января, Гость   Ответить
  • власть у небольшой группы лиц и они очень монолитны, это называется клептократия --------- вы смешиваете в монолит Чубайса, Абрамовича и генерала Суровикина или напр директора военного завода, который пашет в 3 смены. Есть даже разница (хотя менее заметная) прозападного олигархата и ангажированных чиновников с теми же "друзьями Путина" (два еврея и хохол Ротенберги и Тимченко) , последние больше работают на Россию чем на Запад.
    20 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров