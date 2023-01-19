Названа ошибка Байдена, которая увеличила доходы России

Продажи нефти, газа и угля сейчас приносят гораздо больше доходов для России

19 января 2023, 09:23, ИА Амител

Фото: whitehouse.gov

Ошибка, допущенная президентом США Джо Байденом в области энергетики, позволила России резко нарастить доходы от продажи угля, нефти и газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Washington Times.

Бывший сотрудник американского конгресса Дон Риттер отметил, что, несмотря на частично введённое эмбарго (или, возможно, из-за него), продажи нефти, газа и угля сейчас приносят гораздо больше доходов для России.

"Прогнозируется рост доходов ещё на одну треть", – указал аналитик.

По его мнению, к этому привела ошибочная энергетическая политика Байдена: у Вашингтона нет альтернативных предложений для мирового рынка энергетических ресурсов, поэтому у Москвы нет конкурентов.