Названы дата и место прощания с алтайским журналистом Сергеем Зубчуком

Известного радиоведущего похоронят на Черницком кладбище

17 января 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: FM-Продакшн

Прощание с известным алтайским журналистом и радиоведущим Сергеем Зубчуком пройдёт в Барнауле 18 января. Об этом amic.ru рассказали его коллеги.

"Прощание с нашим коллегой Сергеем Зубчуком состоится завтра, 18 января, в траурном зале по адресу: ул. Аносова, 8. Зал № 2, с 11:30 до 13:00. Похороны пройдут на Черницком кладбище", – говорится в сообщении.

Сергей Зубчук родился 28 сентября 1958 года. На радио работал с 1991 года. Много лет сотрудничал с медиагруппой FM-Продакшн, был главным редактором радио "Эхо Москвы" в Барнауле. Голос Сергея Зубчука вы могли услышать и в проектах amic.ru: в аудиогиде "Город, слушай!" и "Увлекательном путешествии по железной дороге Алтая". Именно его голосом в одном из эпизодов аудиогида "Чуйский тракт. С тобой по пути" разговаривает наш выдающийся земляк, поэт Роберт Рождественский.