«Не пришлось кого-то спасать»: Томенко рассказал о первых безаварийных новогодних праздниках на Алтае

Губернатор подчеркнул, что спокойные праздники — это результат работы по повышению качества подготовки к зиме

10 января 2023, 17:22, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что регион впервые за последние годы пережил новогодние праздники в безаварийном режиме на объектах ЖКХ, энергетики и промышленности, сообщает правительство края.

«За последние годы мы, пожалуй, впервые все новогодние праздники, весь этот период длинных выходных дней, прошли без того, чтобы по ночам и днём подпрыгивать и бежать кого-то спасать, уголь мешками таскать, ТЭЦ в аварийном режиме эксплуатировать и так далее», — отметил Томенко на оперативном совещании в правительстве.

Губернатор подчеркнул, что безаварийные праздники — это результат работы по повышению качества подготовки к зиме, которая в течение нескольких лет велась в регионе. Теперь этот «позитивный эффект» необходимо закрепить, потому что это «должно стать нормой».

На совещании указали, что все праздничные дни в крае круглосуточно дежурили сотрудники органов исполнительной власти, руководители муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций.

В итоге, как сообщил министр строительства и ЖКХ Иван Гилёв, сбои в работе объектов жизнеобеспечения всё же были, но единичные и быстро устранялись. Например, произошло два технологических сбоя в работе систем водоснабжения в посёлке Барановка Змеиногорского района и в селе Светлоозёрское Бийского района.

Министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка добавил, что на ТЭЦ в Яровом было выявлено небольшое повреждение в работе вспомогательного оборудования котла № 7, которое оперативно устранили.