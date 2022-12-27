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Главу Ярового будут судить за череду поломок котлов на ТЭЦ осенью 2021 года

В течение 10 суток в жилых домах и на соцобъектах было очень холодно

27 декабря 2022, 13:24, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru
Фото: altairegion22.ru

Глава Ярового Виталий Самобочий предстанет перед судом по уголовному делу о халатности, приведшей к проблемам во время отопительного сезона в конце 2021 года, сообщает прокуратура Алтайского края.

Напомним, вечером 1 ноября 2021 года на ТЭЦ из-за зашлакованности остановили котёл № 9. 3-4 ноября то же самое произошло с котлом № 10. На 4 ноября в работе оставался лишь котёл № 7, мощности которого не хватало для обогрева домов. Изначально отопление горожанам планировали вернуть 5 ноября, однако из-за выхода из строя котла № 10 срок перенесли. 7 ноября в Яровое завезли тепловые пушки и обогреватели и продолжили чинить котлы. В конце декабря Самобочего временно отстранили от должности.

«Глава Ярового не обеспечил своевременное принятие имущества теплоэлектроцентрали в муниципальную собственность. По указанию обвиняемого перенесён на более позднюю дату и не проведен ремонт котлоагрегатов, паспорт готовности не получен. Соответственно надлежащим образом объект, от которого зависит подача тепла более чем 12 тысячам граждан и на социальные объекты, не прошёл подготовку к работе в осенне-зимний период 2021 года», — рассказали в ведомстве.

Следствие выяснило, что глава города достоверно знал о зашлаковке котла №9 и не принял меры к его остановке и очистке. Из-за этого в ноябре 2021 года произошла аварийная остановка котла, повлекшая резкое понижение нормативной температуры теплосети.

В региональном СК уточнили, что глава Ярового получил уведомление от директора МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» о необходимости проведения в определенные сроки ремонта специализированного оборудования.

«В течение 10 суток в жилых домах и на социальных объектах произошло снижение температурного режима ниже норматива. Муниципальному унитарному предприятию „Яровской теплоэлектрокомплекс“ причинён ущерб на сумму свыше 3,6 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

Обвиняемый вину не признал, на его имущество наложили арест в сумме более 860 тысяч рублей. Главе Ярового грозит штраф в размере до 120 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 1 года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.

Ранее в СК рассказали, за что возбудили дело против главы Ярового.

Комментарии 5

  • реально, один человек виноват?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, один человек виноват? === А Вы кого еще наказать предлагаете, если не чиновника, который за все в ответе, который знал о ситуации и ничего не предпринял?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • там главного инженера надо было судить....а так лапши навешали Самобочему,что типа прорвемся ...он и поверил.....котлы сколько лет угроблялись?.......м..да уж.....кто уголь говно гнал?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Беда была в угле, Угольная мафия много лет на этом наживалась, а когда Томенко взялся за это и деньги на уголь, и на ремонт нашлись, и контроль на вертолете много раз прилетал, то махинации с углем прекратились, и зашлаковку постепенно устранили.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Сажать надо тех негодяев собственников которые выкачав все из ТЭЦ не поддерживали ее в надежном эксплутационном состоянии а пытались разруху сунуть муниципалам. Он правильно что не брал разваленную ТЭЦ в собственность и заставлял ее надлежаще отремонтировать. По всей видимости это свинство удалось провернуть против честного чиновника благодаря покровительству не ниже томенко или кем то из его окружения завязанных на собственников.
    27 декабря, Гость   Ответить
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