Главу Ярового будут судить за череду поломок котлов на ТЭЦ осенью 2021 года

В течение 10 суток в жилых домах и на соцобъектах было очень холодно

27 декабря 2022, 13:24, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

Глава Ярового Виталий Самобочий предстанет перед судом по уголовному делу о халатности, приведшей к проблемам во время отопительного сезона в конце 2021 года, сообщает прокуратура Алтайского края.

Напомним, вечером 1 ноября 2021 года на ТЭЦ из-за зашлакованности остановили котёл № 9. 3-4 ноября то же самое произошло с котлом № 10. На 4 ноября в работе оставался лишь котёл № 7, мощности которого не хватало для обогрева домов. Изначально отопление горожанам планировали вернуть 5 ноября, однако из-за выхода из строя котла № 10 срок перенесли. 7 ноября в Яровое завезли тепловые пушки и обогреватели и продолжили чинить котлы. В конце декабря Самобочего временно отстранили от должности.

«Глава Ярового не обеспечил своевременное принятие имущества теплоэлектроцентрали в муниципальную собственность. По указанию обвиняемого перенесён на более позднюю дату и не проведен ремонт котлоагрегатов, паспорт готовности не получен. Соответственно надлежащим образом объект, от которого зависит подача тепла более чем 12 тысячам граждан и на социальные объекты, не прошёл подготовку к работе в осенне-зимний период 2021 года», — рассказали в ведомстве.

Следствие выяснило, что глава города достоверно знал о зашлаковке котла №9 и не принял меры к его остановке и очистке. Из-за этого в ноябре 2021 года произошла аварийная остановка котла, повлекшая резкое понижение нормативной температуры теплосети.

В региональном СК уточнили, что глава Ярового получил уведомление от директора МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» о необходимости проведения в определенные сроки ремонта специализированного оборудования.

«В течение 10 суток в жилых домах и на социальных объектах произошло снижение температурного режима ниже норматива. Муниципальному унитарному предприятию „Яровской теплоэлектрокомплекс“ причинён ущерб на сумму свыше 3,6 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

Обвиняемый вину не признал, на его имущество наложили арест в сумме более 860 тысяч рублей. Главе Ярового грозит штраф в размере до 120 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 1 года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.

Ранее в СК рассказали, за что возбудили дело против главы Ярового.