На Ямале планируют отказаться от Нового года из-за трат на поддержку мобилизованных

В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа планируют отказаться от празднования Нового года, сообщает URA.ru со ссылкой на источник.

Сэкономленные деньги планируется потратить на дополнительную поддержку мобилизованных, помимо той, что уже оказывается. Всего от ЯНАО призвали 920 человек.

Впрочем, как указал собеседник издания, может и не получиться отказаться от Нового года, поскольку речь идёт о совершенно разных статьях расходов. Кроме того, такая мера плохо скажется на моральном состоянии северян.

«Вопрос ещё не дошёл до обсуждения. Просто так взять деньги и направить на другое не получится. Немного красок на улицах ямальских городов в бесконечной ночи, которая наступит зимой, всё же нужно», — пояснил источник.

Ранее в Алтайском крае депутаты АКЗС решили, что отдадут дневной заработок на обеспечение мобилизованных и поддержку их семей.