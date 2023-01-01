Новогодние праздники для барнаульских дорожников будут рабочими днями

Во время праздников в столице Алтайского края прогнозируются ежедневные снегопады

01 января 2023, 18:40, Никита Черников

Фото: barnaul.org

В Барнауле новогодние праздники для дорожной службы будут рабочими днями, сообщили в мэрии. Причина — в прогнозируемых ежедневных снегопадах.

«Предварительно планируется выход до ста единиц техники в смену, а также порядка 120 дорожных рабочих, задействованных в ручной расчистке от снега и наледи», — рассказали в МБУ «Автодорстрой». И добавили, что на случай порывов на коммунальных сетях также предусмотрена спецтехника и аварийные бригады.

Помимо этого, сотрудники учреждения «Благоустройство и озеленение» в праздники будут ежедневно убирать скверы и парки. В случае ухудшения погоды от организации задействуют около 25 единиц техники, а тротуары и проходы к общественным территориям при необходимости посыплют антигололедными средствами.

Напомним, что днём 1 января на уборке дорог были задействованы до 74 единиц техники, 113 рабочих трудились вручную. В Новогоднюю ночь улицы Барнаула очищали от свежевыпавшего снега экипажи 83 спецмашин.