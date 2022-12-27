«Новогодний тариф»? Почему в Барнауле за проезд на общественном транспорте начали списывать по 30 рублей

Власти Барнаула пояснили, почему некоторым барнаульцам пришлось заплатить за проезд больше положенного

27 декабря 2022, 10:49, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Три терминала, принимающих оплату по безналичному расчету в общественном транспорте, вышли из строя в Барнауле 27 декабря, сообщили amic.ru в пресс-службе мэрии. По этой причине у некоторых жителей за проезд списалось 30 рублей вместо положенных 28. Люди в социальных сетях начали присылать скриншоты повышенной оплаты. В мэрии объяснили, что терминалы уже сняли с линии, а люди могут вернуть деньги, которые переплатили за проезд.

«Специалисты МУП „Центртранс“ выявили неполадки в части некорректного списания суммы за проезд на трех терминалах. Они уже изъяты с линии, проводится проверка и выявление причин сбоя. Для возврата денежных средств можно обратиться на автопредприятие. Потребуется предъявить чек», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщал amic.ru, повышение стоимости проезда в общественном транспорте произойдет с 1 января 2023 года. С нового года тарифные зоны в краевой столице отменяют, поэтому цена проезда на всех регулируемых маршрутах составит 30 рублей, в том числе и в отдаленные поселки. На нерегулируемых маршрутах цена проезда пока сохранится на уровне 28 рублей.