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«Новогодний тариф»? Почему в Барнауле за проезд на общественном транспорте начали списывать по 30 рублей

Власти Барнаула пояснили, почему некоторым барнаульцам пришлось заплатить за проезд больше положенного

27 декабря 2022, 10:49, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Три терминала, принимающих оплату по безналичному расчету в общественном транспорте, вышли из строя в Барнауле 27 декабря, сообщили amic.ru в пресс-службе мэрии. По этой причине у некоторых жителей за проезд списалось 30 рублей вместо положенных 28. Люди в социальных сетях начали присылать скриншоты повышенной оплаты. В мэрии объяснили, что терминалы уже сняли с линии, а люди могут вернуть деньги, которые переплатили за проезд.

«Специалисты МУП „Центртранс“ выявили неполадки в части некорректного списания суммы за проезд на трех терминалах. Они уже изъяты с линии, проводится проверка и выявление причин сбоя. Для возврата денежных средств можно обратиться на автопредприятие. Потребуется предъявить чек», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщал amic.ru, повышение стоимости проезда в общественном транспорте произойдет с 1 января 2023 года. С нового года тарифные зоны в краевой столице отменяют, поэтому цена проезда на всех регулируемых маршрутах составит 30 рублей, в том числе и в отдаленные поселки. На нерегулируемых маршрутах цена проезда пока сохранится на уровне 28 рублей.

Комментарии 17

  • Три терминала, принимающих оплату по безналичному расчету в общественном транспорте, вышли из строя ////Почему выйдя из строя они списывали 30 рублей, а не 10 или 50? Че из людей дураков делать
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Как они вовремя вышли из строя, и главное правильно! Думали, может в предновогодней суете никто и не заметит. А то сломались бы и по 50 сразу, как хотели перевозчики
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А какие маршруты?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Нищеброды. Вы достойны говна.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Для возврата денежных средств можно обратиться на автопредприятие. Потребуется предъявить чек - то есть съездить за двумя рублями, потратив минимум 56? Ай молодцы... Отлично показали свое отношение к пассажирам.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • «Специалисты МУП „Центртранс“ выявили неполадки в части некорректного списания суммы за проезд на трех терминалах. Они уже изъяты с линии, проводится проверка и выявление причин сбоя. Для возврата денежных средств можно обратиться на автопредприятие. Потребуется предъявить чек» Прокатать 56 рублей, чтобы вернуть два рубля. Э — экономия!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Для возврата денежных средств можно обратиться на автопредприятие. Потребуется предъявить чек», — сообщили в пресс-службе.---------оборжешься. Чтобы вернуть 2 рубля нужно приехать на предприятие (на ОТ , видимо, заплатив деньги за проезд) , предьявить чек (А кто их хранит?)
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Людей держат за баранов. В очередной раз убеждаюсь-Бога нет, а если он есть, то хуже черта
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Щипачи мелкие
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, это не бог увеличил проезд, а люди
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Прокуратура должна возбудиться. Или пусть предприятие само ищет способы откатить ошибочные транзакции.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • "В очередной раз убеждаюсь-Бога нет" --- Гость, причём здесб Бог? Он с вас лишних два рубля списал? Или это всё-таки дело рук человека?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, рот с мылом умойте и Бога не трожте.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Рот помойте и Бога не трогайте.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Люди вы свиньи у вас квартплата подорожал в два раза вас это не интересует а это двух рублёвые мелочь может до такой степени возмущает что готова друг другу глотки грызть
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Надо к ответственности тех кто это сделал и какие терминалы запустили и кто их запустил, вот кого надо наказать по статье мошенничество, вопрос то ребром стоит, почему ошибочно произошло не в пользу граждан в примере 10 рублей, а именно то что тариф повысился в зоне, вот и теперь ответ, мошенники!!!!!!!!!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Сбоя в терминале быть в принципе не может, сумма прописывается в настройках терминала, это очередной факт мошенничество, который сейчас благополучно спишут на сбой терминала, и ездить некуда не надо и предъявлять уж тем более, возврат средств могут сделать также в программе, просто отменив эти операции, все покупки совершаемые картой сначала холдируются и ждут подтверждения от организации, а потом уже зачисляются ей
    28 декабря, Гость   Ответить
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