Новосибирский бродяга поселился в квартире мёртвого пенсионера и жил с ним, пока труп не обнаружили соседи

Возмущённых жильцов многоквартирного дома мужчина до последнего уверял, что «его друг жив»

05 января 2023, 16:32, ИА Амител

Фото: сообщество «Моя Первомайка» во «ВКонтакте»

Смерть пенсионера и «находчивость» бездомного бродяги превратили новогодние праздники жильцов новосибирской многоэтажки в зловонный ад. Бомж был знаком с пожилым мужчиной, и когда тот умер, поселился в его квартире, пишет «КП-Новосибирск». Несколько дней он жил рядом с разлагающимся трупом, но о случившемся никому не говорил. Его план раскрыли соседи, которые уже не могли терпеть зловонного запаха и стали искать его источник.

Собственника квартиры жильцы дома по ул. Одоевского в Новосибирске в последний раз видели живым в 20-х числах декабря. С тех пор одинокий пенсионер пропал, и никто о нём ничего не слышал. Зато к нему в квартиру то и дело захаживал местный бродяга, рассказала изданию жительница высотки Вера.

«Этот странный тип приходил в гости к пенсионеру. Часто видели его в подъезде. Перед Новым годом заметила его сидящим на батарее, пьяным. Спросила, что он тут делает, а он по-хамски отрезал, что живёт в одной из квартир. Спрашивала у соседей насчёт него. Они-то мне и подтвердили, что он не живёт у нас, а ходит в гости к Игорьку, тому самому, которого не стало. Мы все видели, как он по-хозяйски заходит в ту самую квартиру», — цитирует женщину «КП-Новосибирск».

Спустя несколько дней после пропажи пенсионера по подъезду стал распространяться резкий зловонный запах, добавила собеседница. По её словам, жильцы обсуждали проблему в общедомовом чате, но никакого решения не нашли.



А уже после Нового года дело сдвинулось с места. Соседи окончательно убедились, что запах идёт именно из квартиры пенсионера. Они пришли, постучались и очень удивились, когда дверь им открыл бродяга.

«Он стоял на пороге в куртке. В квартире был балкон нараспашку. Но и это не спасало ситуацию. Из квартиры хлынул невыносимый трупный запах. К ужасу активистов и жильцов стало понятно, что исходил он от тела пенсионера, которое лежало на диване. Тот самый товарищ умершего сделал вид, что всё в порядке. Делал вид, что его друг жив. Говорил, что всё нормально, что у него нет никакой вони, а труп, который лежал на диване, он словно не замечал. Конечно, сразу вызвали полицию», — рассказала изданию Вера.

По её словам, никаких следов насильственной смерти у пенсионера не обнаружили, поэтому бродягу задерживать не стали. Из квартиры его выгнали, но теперь он просто живёт в подъезде. Несмотря на то, что труп увезли, зловонный запах всё ещё остался, жалуется женщина.

Теперь жильцы просто не знают, как разобраться с двумя проблемами. Бродягу, который придумал такой «гениальный» план, соседи боятся, но выгнать не могут. А в совете дома рекомендуют ждать окончания праздников, чтобы решить вопрос со зловонием.

Так что новогодние «каникулы» у жильцов высотного дома по ул. Одоевского в Новосибирске оказались полностью испорчены.