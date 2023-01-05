Возьмите зайку. Новосибирцев поразила девушка-таксист, которая украсила авто и дарит пассажирам подарки
Новогоднее такси топит сердца даже самых вредных пассажиров, рассказывает водитель
05 января 2023, 12:37, ИА Амител
Жители Новосибирска пришли в восторг от «новогоднего» такси, которое курсирует по городу в праздники. Причём за рулём этого чудо-автомобиля ездит девушка, пишет «КП-Новосибирск». В канун Нового года Людмила Ожанская украсила свою машину, надела красную шубу Деда Мороза и закупила небольшие подарки, чтобы дарить их пассажирам.
Людмиле 30 лет, три из которых она трудится в такси. Девушка рассказала «КП-Новосибирск», что идея превратить машину в новогоднее чудо подсмотрела у своего мужа.
«Вообще это идея мужа, он у меня работает водителем автобуса и каждый год украшает его. В этот раз и я решила украсить авто. Повесили на машину гирлянду, шарики к потолку. 1 января я зашла в магазин и думала, что куплю конфет для пассажиров. Потом взгляд упал на брелоки с зайками, и я решила взять их», — цитирует Ожанскую издание.
Купленные сувениры она высыпала в подлокотник авто, а для пассажиров оставила записку: «Возьмите одного зайку. Он принесёт удачу в 2023 году».
По словам водителя, пассажиры от придуманной ею акции просто в восторге.
«Люди все реагируют восторженно. Нравится им праздничная атмосфера. Кто-то шоколадкой в ответ может угостить. Мелочь, а приятно», — рассказывает Людмила.
А вот некоторым коллегам по цеху инициатива таксистки не понравилась. Они опасаются, что пассажиры сейчас разбалуются и будут требовать праздника каждый день.
На оценки, рейтинг и чаевые идея никак не повлияла, отметила Ожанская. Но добавила, что главное — это поднятое настроение новосибирцев.
«Даже хамоватые пассажиры садятся, начинают ругаться, а видят кругом красоту и извиняются», — подчеркнула девушка.
Напомним, в канун Нового года «нарядное» такси ездило и по Барнаулу. Один из водителей украсил свою машину и даже поставил там ёлку. А пассажирам он дарил конфеты. Барнаульцев такой сервис просто изумил, а водителя в соцсетях назвали «лучшим таксистом в городе».
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