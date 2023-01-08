Новую волну заражений ОРВИ и гриппом ждут в Сибири

Во время праздников эпидемическая ситуация улучшилась, но после каникул заболеваемость может снова пойти вверх

08 января 2023, 12:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новую волну заражений ОРВИ и гриппом ожидают в Новосибирской области после завершения новогодних каникул. Сейчас количество заболевших снизилось, но с 9 января число контактов в школах, детских садах и офисах увеличится. Это может спровоцировать новый всплеск заболеваемости, об этом со ссылкой на областной Минздрав сообщают «Вести Новосибирск».

Сейчас только в детских больницах региона развёрнуто 550 коек, около 40% из них свободны. Так, например, в декабре в сутки в детскую больницу № 1 госпитализировали по 50-60 заболевших. Сейчас их число снизилось в два раза. Но пока рано радоваться. Как отмечают в ведомстве, ситуация стабилизировалась, однако эпидсезон продлится до конца февраля или даже марта.

Не исключено, что в Алтайском крае ситуация может пойти по такому сценарию. Чтобы снизить вероятность заражения респираторными инфекциями, лучше отказаться от посещения массовых мероприятий. В транспорте, магазине, поликлинике не забывайте надевать одноразовую маску. Помните, что менять её нужно не реже, чем через два-три часа.