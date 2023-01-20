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Ну, с Богом! Как барнаульцы ныряли в ледяную воду на Крещение

В этом году окунуться в купель в Барнауле можно было на Речном вокзале и озере Пионерском

20 января 2023, 06:31, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Крещение Господне отмечали православные верующие 19 января. По сложившейся традиции люди в этот день окунаются в прорубь. Их в этом году в Барнауле было две: на Речном вокзале и озере Пионерском. Отметим, что впервые за два года купель на Оби вновь была открыта для всех желающих, здесь митрополит Алтайский и Барнаульский Сергий провёл чин великого освящения воды, перед этим от Знаменского монастыря до иордани был совершён крестный ход. 

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первые барнаульцы, решившиеся приобщиться к светлому празднику. 

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Если днём купающихся на Оби было не особо много, то вечером желающих нырнуть в прорубь заметно прибавилось. Сюда подтянулась молодёжь, студенты и даже дети. 

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
 

 

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Комментарии 20

  • Никакого духовного значения окунание в прорубь не имеет. Просто здоровая русская традиция, уходящая в глубь веков.
    20 января, Гость   Ответить
  • Взгляд собаки о многом говорящий
    20 января, Гость   Ответить
  • Всё-таки интересно, почему попы не спешат с личным примером окунания и испития "святой воды"?
    20 января, Гость   Ответить
  • Просто здоровая русская традиция- у больных на всю голову людей.нуну
    20 января, Гость   Ответить
  • Если бог один и един, почему он допускает и терпит столько разных религий?
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, так они прямо призывают этого не делать. Однако дебилам попы не указ.
    20 января, Гость   Ответить
  • Некоторые особо одаренные по 2-3 повторяют... погреются в сауне и опять в прорубь. Дебилы!
    20 января, Гость   Ответить
  • Однако дебилам попы не указ. ------ А на фото попов разве не усмотрели?
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, освящение воды не имеет отношения к призывам купать дебилов.
    20 января, Гость   Ответить
  • а вот интересно,а они получили разрешение на проведение массовых мероприятий или нет?
    20 января, Гость   Ответить
  • ===а вот интересно,а они получили разрешение на проведение массовых мероприятий или нет?=== Хороший вопрос?
    20 января, Гость   Ответить
  • Вера - крайне полезное. Ну нет у человека внутренних сил, приобщился в общине - полегчало. Опять же дисциплина. А мог ведь сгинуть или творить не пойми что.
    20 января, Гость   Ответить
  • Можно в прорубь, а можно с тарзанки прыгать, не важно. Бодрит и включает организм.
    20 января, Гость   Ответить
  • фотографу понравилась женщина в черно-фиолетовом... три раза её снял...
    20 января, Гость   Ответить
  • Благое дело.От религии и священнослужителей гораздо больше пользы для человеческой души чем от всяких гадских блогеров паразитов.
    20 января, Гость   Ответить
  • А ведь писали , что нельзя пить воду из проруби.
    20 января, Гость   Ответить
  • пить воду из речки это ФУУУУУ, там рыбки какают
    20 января, Гость   Ответить
  • там рыбки какают - Ладно каки а еще и все трупы там разлагаются.
    20 января, Гость   Ответить
  • Все петухи боятся купаться на Крещение, ЛГБТ не купается.
    20 января, Гость   Ответить
  • Интересно, а сколько раз за год эти купальщики в церковь ходили.
    22 января, Гость   Ответить
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