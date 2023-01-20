В этом году окунуться в купель в Барнауле можно было на Речном вокзале и озере Пионерском

20 января 2023, 06:31, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Крещение Господне отмечали православные верующие 19 января. По сложившейся традиции люди в этот день окунаются в прорубь. Их в этом году в Барнауле было две: на Речном вокзале и озере Пионерском. Отметим, что впервые за два года купель на Оби вновь была открыта для всех желающих, здесь митрополит Алтайский и Барнаульский Сергий провёл чин великого освящения воды, перед этим от Знаменского монастыря до иордани был совершён крестный ход.































































































Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первые барнаульцы, решившиеся приобщиться к светлому празднику.



























































































































Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Если днём купающихся на Оби было не особо много, то вечером желающих нырнуть в прорубь заметно прибавилось. Сюда подтянулась молодёжь, студенты и даже дети.



























































































Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru