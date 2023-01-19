О вере и святой воде. Можно ли смыть грехи, искупавшись в проруби на Крещение

Откуда появился ажиотаж и очереди перед прорубью 19 января

19 января 2023, 08:02, ИА Амител

Правда ли, что вода 19 января приобретает особые свойства и можно ли очиститься от грехов, искупавшись в этот день в проруби, в "Переговорке" на amic.ru рассказал священник Покровского собора в Барнауле Александр Микушин. Поговорили также о том, в чём настоящая суть праздника Крещение, зачем священники освящают водоёмы и как кинематограф повлиял на ажиотаж у прорубей.

Кто в "Переговорке"



Александр Микушин, священник Русской православной церкви Московского патриархата.

Родился 20.02.1976 в с. Майма Республики Алтай. Отслужил в армии. Получил духовное образование в Барнаульском духовном училище. Окончил Алтайский государственный университет, факультет политических наук, специальность "религиоведение и теология".

В 2004-2006 годах работал в молодёжном отделе Барнаульской епархии. В 2006-м – священнослужителем в Белокурихе.

В 2007-20012 годах служил и организовывал церковно-приходскую жизнь в сёлах Алтайское, Нижнекаменка, Петропавловка, Антоньевка, Солонешное.

В 2013 году переведён на служение в Барнаул.

С 2015 года руководит молодёжным отделом Алтайской митрополии.01:22 Что за праздник Крещение Господне, который православные христиане отмечают 19 января.

02:30 Можно ли смыть с себя грехи, окунувшись в прорубь в этот день?

02:56 Откуда появился ажиотаж и очереди перед прорубью 19 января? "Отчасти в этом вина кинематографа", – предполагает священник. А ещё – гордыня, тщеславие и ложное понимание духовной жизни.

04:05 Можно ли окунаться в прорубь 19 января "для здоровья".

05:00 "Химический состав не меняется, но она становится святой. Это просто надо принять". Какие свойства у крещенской воды.

06:24 О том, как можно использовать святую воду.

06:38 Как проводят праздник Крещение православные христиане.

07:44 Если Церковь не одобряет купание в проруби, то зачем священники освящают в этот день водоёмы?

08:12 А священники купаются 19 января в проруби?

09:32 Как пройдёт праздник Крещение в Барнауле.