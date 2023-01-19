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О вере и святой воде. Можно ли смыть грехи, искупавшись в проруби на Крещение

Откуда появился ажиотаж и очереди перед прорубью 19 января

19 января 2023, 08:02, ИА Амител

Правда ли, что вода 19 января приобретает особые свойства и можно ли очиститься от грехов, искупавшись в этот день в проруби, в "Переговорке" на amic.ru рассказал священник Покровского собора в Барнауле Александр Микушин. Поговорили также о том, в чём настоящая суть праздника Крещение, зачем священники освящают водоёмы и как кинематограф повлиял на ажиотаж у прорубей.

Кто в "Переговорке"

Александр Микушин, священник Русской православной церкви Московского патриархата.
Родился 20.02.1976 в с. Майма Республики Алтай. Отслужил в армии. Получил духовное образование в Барнаульском духовном училище. Окончил Алтайский государственный университет, факультет политических наук, специальность "религиоведение и теология".
В 2004-2006 годах работал в молодёжном отделе Барнаульской епархии. В 2006-м – священнослужителем в Белокурихе.
В 2007-20012 годах служил и организовывал церковно-приходскую жизнь в сёлах Алтайское, Нижнекаменка, Петропавловка, Антоньевка, Солонешное.
В 2013 году переведён на служение в Барнаул.
С 2015 года руководит молодёжным отделом Алтайской митрополии.01:22 Что за праздник Крещение Господне, который православные христиане отмечают 19 января.

02:30 Можно ли смыть с себя грехи, окунувшись в прорубь в этот день?

02:56 Откуда появился ажиотаж и очереди перед прорубью 19 января? "Отчасти в этом вина кинематографа", – предполагает священник. А ещё – гордыня, тщеславие и ложное понимание духовной жизни.

04:05 Можно ли окунаться в прорубь 19 января "для здоровья".

05:00 "Химический состав не меняется, но она становится святой. Это просто надо принять". Какие свойства у крещенской воды.

06:24 О том, как можно использовать святую воду.

06:38 Как проводят праздник Крещение православные христиане.

07:44 Если Церковь не одобряет купание в проруби, то зачем священники освящают в этот день водоёмы?

08:12 А священники купаются 19 января в проруби?

09:32 Как пройдёт праздник Крещение в Барнауле.

 

Читайте также в сюжете: Крещение Господне-2023

Комментарии 15

  • Просто интересно, сколько людей ежегодно гибнет в "святых водах" прорубей, а сколько на всю оставшуюся жизнь губит свое здоровье? И главное - за ради чего?
    19 января, Гость   Ответить
  • С чего бы они гибли, в воде теплее, чем на улице - выше нуля температура.
    19 января, Гость   Ответить
  • Понятно, что вся шляпа со святой водой - это разводка. Но пихать ересь, что люди гибнут - это тоже фейк.
    19 января, Гость   Ответить
  • Но пихать ересь, что люди гибнут - это тоже фейк. ***** А что такое "фейк"? И что такое "ересь"?
    19 января, Гость   Ответить
  • А что такое "фейк"? И что такое "ересь"? *** Ты - дебил?
    19 января, Гость   Ответить
  • Но пихать ересь, что люди гибнут - В прошлом году было "замечательное" видео, как молодая женщина с разбега прыгает в прорубь. На глазах у мужа и детей. И больше не появляется - течением унесло. Вой детей, крики мужиков. Не для слабонервных видео, честно скажу. Думаю, этот случай не единственный. Просто тогда на глаза попалось - ролик по сети гулял.
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, "Но пихать ересь, что люди гибнут - это тоже фейк." Гость, у тебя в голове, каша с душком. Как определить, слуга от Бога? Если он сидит на почетном стуле у кесаря, да еще в первом ряду то это точно, не Божий слуга, а хитрый противник Бога.
    19 января, Гость   Ответить
  • Единственный случай на миллионы верующих. Я понимаю, что вы их не высоко цените, но и преувеличивать нет смысла. Я - верующий. Меня крестили в младенчестве. В возрасте 18 лет я сам пошёл и покрестился. Когда отец умер я заказал литургию в его память. Но я не особо соблюдаю все церемонии. Считаю, что Бог в душе, а не в церкви. Никогда не ходил на эти омовения в Крещение. Не считаю нужным. Но верующим от этого я быть не перестаю.
    19 января, Гость   Ответить
  • Лайфхак от РПЦ: нагрешил - искупался в проруби - и опять святой. А можно так с долгами придумать ?
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, у тебя в голове, каша с душком. Как определить, слуга от Бога **** А ты нюхал, чтобы этикетки раздавать? Я верующий, но я не фанатик. От того, что я не в крещенской купели я менее верующим не стал. Мне просто хватает собственного мнения не лезть туда, где мне не комфортно. Бог в душе, а не в проявлениях веры.
    19 января, Гость   Ответить
  • Единственный случай на миллионы верующих. - Как вам будет угодно. "Меня крестили в младенчестве. В возрасте 18 лет я сам пошёл и покрестился." -Это вообще как?.. А третий раз не ходили? "Но верующим от этого я быть не перестаю." - а это замечательный подход. Беру то, что мне удобно, не беру то, что мне неудобно.
    19 января, Гость   Ответить
  • Все эти купания- суть гордыня, один из 7 грехов, порицаемых христианами. Искупался, и как тут "новость" не запостить? По сути- те же танцы на шесте, на потеху честному народу.
    19 января, Гость   Ответить
  • Меня как атеиста эти купания оскорбляют, потому что там купаются полуголые православные женщины.
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, А ты нюхал, чтобы этикетки раздавать? До твоего состояния обнюхивать, я еще не докатился.
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, потому РПЦ и против купаний.
    19 января, Гость   Ответить
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