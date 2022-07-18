«Впервые за 30 лет». Из-за обмеления Оби в Алтайском крае может рекордно рано завершиться сезон навигации

Минимальные уровни воды на реке Оби в Новосибирской области, Кемерово и Алтайском крае упали ниже отметки навигационного уровня. Эксперты говорят, что такое происходит впервые за 30 лет. Виной всему, по словам специалистов, засуха в Сибири и недостаточное количество снега в горах Алтая. Уже сейчас многие суда в Барнауле рискую сесть на мель, поэтому уже в ближайшее время в регионе — на несколько месяцев раньше срока — может полностью завершиться сезон навигации. Подробности выяснил amic.ru.

Пересохшая река

Проблема обмеления рек и прекращения судоходства в этом году наблюдается во многих регионах Сибири. В Красноярске уже завершили навигацию по реке Енисей. В Омске Минтранс также рассматривает возможность остановить судоходство по Иртышу. Уровень воды в реке Томь в районе Новокузнецка опустился ниже 105 сантиметров, а Чарыш обмелел до 35 сантиметров.

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Приточность воды в Оби в районе Барнаула сейчас составляет всего 68% от нормы. Уровень воды в реке соответствует показателям осени прошлого года, рассказал amic.ru начальник Барнаульского района водных путей и судоходства Александр Чуприн. Эти цифры Чуприн называет катастрофическими и объясняет, что в регионе можно останавливать сезон навигации: пассажирские теплоходы и баржи с грузами рискуют в любой момент сесть на мель. Особенно проблемные участки на пути следования к Шульгинке, Быстрому Истоку, Усть-Пристани и Бийску. Под угрозой и направление из Барнаул до Рассказихи, где уже сегодня с трудом могут пройти большинство пассажирских судов, которые находятся на балансе барнаульского Речпорта.

«Уровень Оби аномально-низкий. В некоторых районах реки глубина не превышает полутора метров. Такого в регионе не было в последние 30 лет. Обычно такая обмелевшая река бывает в октябре-ноябре, но никак не в середине июля», — пояснил Александр Чуприн.

При этом Чуприн отмечает, что прошлый год тоже был весьма аномальным: уровень воды в Оби был невысоким, даже в черте Барнаула оголились берега, напоминает специалист.

Ждать осадков

По прогнозу гидрологов, низкая межень продержится, как минимум до конца июля. Спасти ситуацию могли бы осадки. Однако пока их ждут, речники стараются не допустить простоя. И сейчас специальные земснаряды экстренно очищают дно Оби в самых проблемных местах. Особое внимание уделяют району рядом с селом Бобровка.

«Мы делаем все, чтобы при самых аномальных условиях возить пассажиров и грузы. Сейчас 100% все теплоходы у нас ходят. Что будет дальше — непонятно. Фактически мы сейчас уже можем прекратить навигацию. Но делать этого не собираемся до последнего. Если падение будет еще сильнее, то нам придется вводить ограничения на работу речфлота», — добавил Чуприн.

По словам Александра Чуприна, обмеление не влияет на объемы перевозок: в 2021 года в регионе перевезли по рекам около 835 тысяч тонн грузов. Это примерно 30 тысяч грузовиков, что позволило разгрузить оживлённые автомагистрали. Летом 2022 года по реке уже «сплавили» около 600 тонн. Это рекордные цифры, отмечает Чуприн. И это означает, что в целом, несмотря на тяжелые погодные условия, будут перевыполнены все показатели прошлых лет по объему перевезенного груза по рекам края. Кроме того, по Оби в Алтайском крае перевезли 178 тысяч человек, что на 19% больше, чем годом ранее.

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Кроме того, говорит Чуприн, при самой неблагоприятной ситуации весь флот перенаправят на линию Барнаул — Камень-на-Оби. Этот участок реки даже в худшие годы всегда оставался пригодным для судоходства.

В любом случае, надеется Чуприн, власти не оставят речников одних наедине с бедой. По его словам, правительство старается поддерживать отрасль: в прошлом году из краевого бюджета выделили субсидию на возмещение недополученных доходов в размере 11 миллионов рублей. В этом году из краевого бюджета на развитие внутренних путей направили 35 миллионов рублей, а из федерального — 75 миллионов.

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Улучшиться ситуация на реках края, считает эксперт, может уже в следующем году, когда в регион придет новый земснаряд фрезерного типа, способный работать на каменных грунтах. Это специальная техника, с помощью которой углубляют дно в водоемах. Сейчас в России по специальному заданию сейчас изготавливают три подобных корабля. Один из них и получит Восточный порт в Барнауле. Стоимость земснаряда составит около 970 миллионов рублей. Это позволит делать дно в реке более глубоким и не беспокоиться о том, что корабли могут сесть на мель.