Обязательное исполнение гимна введут в российских школах

С нового учебного года в российских школах в начале каждой учебной недели будут исполнять гимн, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага», — цитирует его ТАСС.

Ранее Кравцов заявил, что в российских школах начнут изучать историю с первого класса, а также отметил, что ведомство сделает всё, «чтобы сохранялась историческая память». Позднее чиновник уточнил, что в младших классах будут преподавать историческое просвещение, а не обязательные уроки по предмету, которые начинаются только с пятого класса.