Сергей Кравцов объяснил, как будут преподавать историю в первых классах

В российских школах с первого класса будут преподавать историческое просвещение, а не обязательные уроки истории, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Полноценное же изучение дисциплины начинается только с пятого класса, добавил министр.

«Но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета „Окружающий мир“ историю своей семьи, своего края, своего региона, малой родины. Посещать музеи, выставки, это можно делать будет в рамках внеурочной, внеклассной деятельности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Кравцов заявил, что с первого класса в российских школах начнётся «историческое образование». Однако о формате такого обучения чиновник изначально не уточнил.

Напомним, что в 2022 года сочинения из ЕГЭ по истории и обществознанию решили исключить. За счёт этого экзамены по этим предметам станут короче и будут длиться 180 минут.