Барнаульский патронный завод сократит в три раза меньше сотрудников, чем обещал

Всего 98 работников планируется сократить на Барнаульском патронном заводе вместо трёх сотен, о которых ранее писали СМИ. Сотрудники уже нашли себе новое место работы. Всех, кто будет уволен, ждут к себе другие предприятия краевой столицы. Об этом рассказала начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура на пресс-конференции 27 июня.

Специалистов станкостроительного завода готовы принять к себе 10 предприятий Барнаула. Для сотрудников уже прошла ярмарка вакансий, где сокращённым рабочим предложили новые варианты трудоустройства. Как ранее писал amic.ru, новые кадры набирают «Сибэнергомаш», «Трансмаш», Вагоноремонтный завод и «Ротор».

«Сегодня ситуация находится под пристальным вниманием властей, там создан консультационный пункт барнаульского центра занятости, ведётся точечная работа с каждым работником, который получил уведомление о сокращении», — рассказала Надежда Капура.

На патронном заводе с рабочим визитом уже побывал руководитель федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков. По словам Капуры, Иванков провёл совещание с администрацией предприятия и решил вынести вопрос на федеральный уровень.

Напомним, ранее amic.ru сообщал о том, что из-за экономических проблем предприятия под сокращения попали около 300 сотрудников барнаульского патронного завода. Компания понесла серьёзные убытки из-за введённых против России санкций. Около 70% её продукции шло на экспорт, в основном в США.

После начала спецоперации на Украине американцы и европейцы разорвали отношения с предприятием, а из-за отключения России от SWIFT переводить деньги на российские банковские карты стало невозможно. Из-за финансовых проблем более 500 человек вынужденно перевели на сокращённый рабочий день.

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