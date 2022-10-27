«Он абсолютный глава семьи»: мать четверых детей на Алтае пытается вернуть домой мобилизованного мужа

Мужчина не может доказать, что ещё двое детей находятся на иждивении

27 октября 2022, 10:45

Многодетная мать из Алтайского края — Дарья Криворучко — обивает пороги различных ведомств, чтобы вернуть домой мужа Вадима, призванного в рамках частичной мобилизации. Тем более что у мужчины обострилось несколько серьёзных заболеваний, а медкомиссию перед отправкой в часть он не проходил. В итоге женщина уже месяц безуспешно пытается вернуть домой мужа, который воспитывает четверых детей. Об этом пишет издание «Алтапресс».

Почему мужчину мобилизовали?

Вадим Криворучко жил в посёлке Авиатор с супругой и четырьмя детьми. Старшие, 20-летний Руслан и 14-летний Артём, — сыновья Дарьи от первого брака. Ещё двое — пятилетний Мирон и двухмесячная Варвара — появились на свет, когда Дарья и Вадим уже поженились. По словам Дарьи, всё в семье держалось на муже.

«Он абсолютный глава семьи. Я никогда ни о чём не беспокоилась. За коммуналку, продукты, кружки детей, садик отвечал он. Мальчикам давал настоящее мужское воспитание. Учил помогать семье, разрешать конфликты словами», — приводит издание слова женщины.

Вадим прописан вместе с мамой в посёлке Вылково Тюменцевского района. Туда ему 27 сентября пришла повестка. Уже на следующий день мужчина приехал в военкомат. Там ему выдали повестку и сказали, что отправление в военно-полевой лагерь в село Черёмушки под Омском назначено на 29 сентября. Как объясняет женщина, медкомиссии не было. Вадим рассказал военкому о своих «болячках», но тот объяснил, что это не мешает службе в армии.

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«После срочной службы в 2013 году Вадик хотел остаться по контракту. Но ему тогда сказали, что шансов на это нет из-за проблем с позвоночником: грыжа, протрузии. Даже лечение пришлось проходить. В военном билете у него указано, что он ограниченно годен», — отмечает Дарья Криворучко.

Куда Дарья обращалась за помощью?

Женщина написала в различные инстанции. В Каменской межрайонной прокуратуре ответили, что Вадим не жаловался на здоровье и причин для брони у него нет. Следующим аргументом для отсрочки были дети.

«Нам ответили, что раз на мужа записаны двое, то ни о какой отсрочке речи не идёт», — пояснила Дарья.

Уже после того как Вадим уехал, женщина взяла справку из управления соцзащиты по Барнаулу о том, что семья Криворучко — многодетная. Дарье объяснили, что этот документ может послужить основанием для отсрочки. Также женщина добавила документы о составе семьи и о том, что она является малоимущей, а её глава — единственный кормилец. Женщина решила через суд доказать, что у мужа на иждивении находятся ещё два ребёнка. Однако усыновить старших мальчиков мужчина не успел, как и прописаться на новом месте жительства. В итоге по закону права на бронь от частичной мобилизации, по словам женщины, у её мужа фактически нет. Не помогли даже обращения на имя президента России и губернатора Алтайского края.

Сейчас, по словам Дарьи, она регулярно общается с супругом по телефону. Пара надеется, что Вадим сможет вернуться домой до того, как отправится в зону боевых действий. Между тем мужчина находится в тренировочном лагере уже почти месяц. Дарья тревожится, что времени на изменение ситуации у неё совсем мало.

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Изданию женщина рассказала, что сообщила старшим детям, где находится папа. А вот младшему, пятилетнему, объяснила, что отец учится в армии.

В соответствии с информацией на портале «Объясняем.рф», доказать факт детей на иждивении можно, предоставив в военкомат их свидетельства о рождении.

Ранее amic.ru опубликовал аналогичную историю о барнаульце Александре Князеве, которого мобилизовали в сентябре. У мужчины трое детей младше 16 лет. Согласно последнему распоряжению Генштаба, это веская причина для отсрочки. Однако жена мужчины — Анастасия — не может добиться её, ежедневно обращаясь в различные инстанции.

О том, как жена мобилизованного пытается вернуть его домой и почему везде получает отказы, — можно почитать по ссылке

«Отсрочка вроде есть, но нет». Мобилизованного отца троих детей из Барнаула почти месяц пытаются вернуть домой

«Отсрочка вроде есть, но нет». Мобилизованного отца троих детей из Барнаула почти месяц пытаются вернуть домой

"> в материале amic.ru.

«Отсрочка вроде есть, но нет». Мобилизованного отца троих детей из Барнаула почти месяц пытаются вернуть домой

«Отсрочка вроде есть, но нет». Мобилизованного отца троих детей из Барнаула почти месяц пытаются вернуть домой

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