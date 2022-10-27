«Он абсолютный глава семьи»: мать четверых детей на Алтае пытается вернуть домой мобилизованного мужа

Многодетная мать из Алтайского края — Дарья Криворучко — обивает пороги различных ведомств, чтобы вернуть домой мужа Вадима, призванного в рамках частичной мобилизации. Тем более что у мужчины обострилось несколько серьёзных заболеваний, а медкомиссию перед отправкой в часть он не проходил. В итоге женщина уже месяц безуспешно пытается вернуть домой мужа, который воспитывает четверых детей. Об этом пишет издание «Алтапресс».

Почему мужчину мобилизовали?

Вадим Криворучко жил в посёлке Авиатор с супругой и четырьмя детьми. Старшие, 20-летний Руслан и 14-летний Артём, — сыновья Дарьи от первого брака. Ещё двое — пятилетний Мирон и двухмесячная Варвара — появились на свет, когда Дарья и Вадим уже поженились. По словам Дарьи, всё в семье держалось на муже.

«Он абсолютный глава семьи. Я никогда ни о чём не беспокоилась. За коммуналку, продукты, кружки детей, садик отвечал он. Мальчикам давал настоящее мужское воспитание. Учил помогать семье, разрешать конфликты словами», — приводит издание слова женщины.

Вадим прописан вместе с мамой в посёлке Вылково Тюменцевского района. Туда ему 27 сентября пришла повестка. Уже на следующий день мужчина приехал в военкомат. Там ему выдали повестку и сказали, что отправление в военно-полевой лагерь в село Черёмушки под Омском назначено на 29 сентября. Как объясняет женщина, медкомиссии не было. Вадим рассказал военкому о своих «болячках», но тот объяснил, что это не мешает службе в армии.

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«После срочной службы в 2013 году Вадик хотел остаться по контракту. Но ему тогда сказали, что шансов на это нет из-за проблем с позвоночником: грыжа, протрузии. Даже лечение пришлось проходить. В военном билете у него указано, что он ограниченно годен», — отмечает Дарья Криворучко.

Куда Дарья обращалась за помощью?

Женщина написала в различные инстанции. В Каменской межрайонной прокуратуре ответили, что Вадим не жаловался на здоровье и причин для брони у него нет. Следующим аргументом для отсрочки были дети.

«Нам ответили, что раз на мужа записаны двое, то ни о какой отсрочке речи не идёт», — пояснила Дарья.

Уже после того как Вадим уехал, женщина взяла справку из управления соцзащиты по Барнаулу о том, что семья Криворучко — многодетная. Дарье объяснили, что этот документ может послужить основанием для отсрочки. Также женщина добавила документы о составе семьи и о том, что она является малоимущей, а её глава — единственный кормилец. Женщина решила через суд доказать, что у мужа на иждивении находятся ещё два ребёнка. Однако усыновить старших мальчиков мужчина не успел, как и прописаться на новом месте жительства. В итоге по закону права на бронь от частичной мобилизации, по словам женщины, у её мужа фактически нет. Не помогли даже обращения на имя президента России и губернатора Алтайского края.

Сейчас, по словам Дарьи, она регулярно общается с супругом по телефону. Пара надеется, что Вадим сможет вернуться домой до того, как отправится в зону боевых действий. Между тем мужчина находится в тренировочном лагере уже почти месяц. Дарья тревожится, что времени на изменение ситуации у неё совсем мало.

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Изданию женщина рассказала, что сообщила старшим детям, где находится папа. А вот младшему, пятилетнему, объяснила, что отец учится в армии.

В соответствии с информацией на портале «Объясняем.рф», доказать факт детей на иждивении можно, предоставив в военкомат их свидетельства о рождении.

Ранее amic.ru опубликовал аналогичную историю о барнаульце Александре Князеве, которого мобилизовали в сентябре. У мужчины трое детей младше 16 лет. Согласно последнему распоряжению Генштаба, это веская причина для отсрочки. Однако жена мужчины — Анастасия — не может добиться её, ежедневно обращаясь в различные инстанции.