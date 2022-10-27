«Отсрочка вроде есть, но нет». Мобилизованного отца троих детей из Барнаула почти месяц пытаются вернуть домой

Барнаулец Александр Князев, которого мобилизовали в сентябре, не может вернуться домой, несмотря на полагающуюся ему отсрочку. Об этом amic.ru рассказала его жена Анастасия, которая просит помощи и требует возвратить мужа в семью. У пары трое детей младше 16 лет. Согласно последнему распоряжению Генштаба, это веская причина для отсрочки. Но добиться её женщина не может, хоть и почти ежедневно обращается во все инстанции.

О том, как жена мобилизованного пытается вернуть его домой и почему везде получает отказы, — в материале amic.ru.

Пришёл уточнить — попал под мобилизацию

Александру Князеву из Барнаула 33 года. Около 15 лет назад мужчина отслужил в армии и получил специальность механика-водителя. После этого никак с военным делом связан не был. Сейчас он женат на Анастасии, у пары трое детей: дочери — 9 и 4 лет, а также трёхлетний сын. Совсем недавно Князевы купили в ипотеку дом по льготной программе «Молодая семья».

Но в конце сентября мужчина оказался в армии, хотя ему даже не приходила повестка. Дело в том, что он последовал советам многих военкомов и сам пошёл уточнить свои данные.

«Он пошёл вставать на учёт. До этого был в другом районе и числился в другом военкомате. Но мы ведь переехали в свой дом. Саша, как и положено, пошёл вставать на учёт в военкомат Центрального, Октябрьского и Железнодорожного районов. Там ему и говорят: „А вы в курсе, что вообще-то подлежите мобилизации?“ Вручили повестку и сказали, чтобы 29 сентября уже был с вещами на пункте сбора», — рассказала Анастасия.

По словам женщины, у Александра есть проблемы со здоровьем: протрузии в спине и костная киста. Но в военкомате на это ответили, что если потребуется, проведут врачебную комиссию уже в учебном центре.

Так отец троих детей оказался на военном полигоне в Омске. Его жена рассказала, что первые двое суток мужчина ночевал под открытым небом, после чего заболел. Сначала его не хотели госпитализировать, но всё-таки положили в больницу, когда мобилизованный вызвал скорую помощь. Сейчас Александр лежит в омской горбольнице. Но об отправке его домой речи не идёт.

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«По идее должны вернуть, но по факту не должны»

И всё это при том, что мужчине, как многодетному отцу, должна быть положена отсрочка. По крайней мере, это следует из распоряжения, которое Генштаб РФ издал 4 октября. Согласно документу, мужчины, которые воспитывают троих детей младше 16 лет, не подлежат частичной мобилизации. Текст распоряжения официально не опубликован, поскольку оно предназначено для служебного пользования. Но его подлинность «Парламентской газете» подтвердил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Также об отсрочке для отцов троих детей неоднократно сообщал официальный информационный портал «Объясняем.РФ».

Но в барнаульском военкомате не хотят слушать ни о каких распоряжениях, рассказала Анастасия. Там ссылаются на федеральный закон о мобилизации, по которому отсрочка положена только отцам четверых и более детей.

«Я много раз звонила на горячую линию Минобороны. И там подтверждают, что мужа по закону должны вернуть домой. Но в наших военкоматах об этом как будто не слышали. Я звонила и в военкомат Центрального, Октябрьского и Железнодорожного районов, и в главный военкомат Алтайского края. Везде не отрицают, что распоряжение Генштаба есть. Но при этом говорят, что есть федеральный закон, согласно которому нужно четыре ребёнка. А значит, и оснований возвращать Сашу нет», — объясняет женщина.

По словам Анастасии, Александр — не единственный мобилизованный в Омске, у кого трое детей. Мужчины написали рапорты своему командиру, чтобы их вернули домой. Но пока никакого результата тоже нет.

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Так положена отсрочка или нет?

Дело в том, что ситуация с многодетными отцами и военной службой — это «белое пятно» в российском законодательстве. Действительно, согласно федеральному закону, отсрочку от мобилизации могут получить лишь те, у кого четверо и больше детей младше 16 лет.

Но Министерство обороны в начале октября скорректировало условия призыва: отсрочку предоставили и тем, у кого трое детей. Только вот соответствующего закона в России пока не издали. Есть только распоряжение Генштаба, которое в регионах воспринимают по-разному. Для некоторых это не строгое правило, а лишь рекомендация.

О похожей истории с многодетными отцами из Красноярского края ранее сообщило издание «НГС 24». К журналистам обратились двое мобилизованных, которые находятся на полигоне Шилово в Новосибирской области. У обоих по трое детей, но отпускать их из части никто не планирует.

При этом призывники сообщили, что многодетные отцы из Новосибирской и Иркутской областей уже покинули учебный центр и вернулись домой. Мужчины сделали вывод, что это красноярские власти приняли решение не исполнять распоряжение Генштаба.

Анастасия допускает, что и судьба Александра Князева (и других многодетных отцов) зависит именно от позиции властей Алтайского края.

Частично эту версию подтвердила юрист Елена Пономарёва, с которой пообщался телеканал «Москва 24». Женщина объяснила, что федеральный закон о мобилизации и распоряжение Генштаба РФ противоречат друг другу. Чем руководствоваться — решают в каждом регионе и каждом военкомате по-своему.

«По сути, военкомы будут принимать решение на своё усмотрение, руководствоваться ли этим документом для служебного пользования. Дело в том, что он не носит формулу нормативного акта, подлежащего исполнению в обязательном порядке», — цитирует телеканал юриста.

Кстати, проект федерального закона, который бы официально предоставил отсрочку отцам троих и более детей, уже внесён в Госдуму. Но рассмотреть его депутаты ещё не успели. Когда это может произойти, неизвестно.

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Вернётся ли папа домой?

Анастасия рассказала amic.ru, что обращалась уже во все инстанции, вплоть до приёмной президента. Но вернуть мужа домой пока не вышло.

«Я подала электронные заявления и в правительство Алтайского края, и в приёмную президента. Но везде пока тишина. И в ОНФ обращалась тоже, сказали, что Сашу должны вернуть домой. Но это и все депутаты сейчас в один голос твердят, что должны. А по факту, как видим, никто никому ничего не должен. На „Госуслугах“ я с 6 октября практически ежедневно отправляю заявления, чтобы моего мужа вернули. Тишина», — рассказывает жена мобилизованного.

В правительстве Алтайского края женщине сообщили, что будут рассматривать её обращение до 4 ноября. Но Анастасию это не устраивает. Она хочет, чтобы мужчина, как ему и положено, вернулся к семье как можно скорее. Тем более что из Омска мобилизованных уже начали отправлять в зону СВО.

«Муж сказал, что некоторых уже начали отправлять. И у меня нет времени ждать, пока во всём разберутся. Если моего мужа отправят в зону СВО, будет уже поздно, я это понимаю», — подчёркивает Анастасия.

Женщина надеется, что в ситуацию с мобилизованными из Алтайского края вмешается губернатор Виктор Томенко, который руководит региональной призывной комиссией. Анастасия считает, Александр Князев и все, кому положена отсрочка, должны возвратиться домой.

Amic.ru продолжит следить за тем, как будет развиваться история мобилизованного Александра Князева.