Организаторы перенесённого фестиваля «Ветер Сибири» объяснили отказ возвращать деньги за билеты зрителям

Организаторы перенесённого на 2023 год рок-фестиваля «Ветер Сибири» массово отказываются возвращать деньги за билеты. Купившим их предлагают либо приехать на музыкальное событие в 2023 году, либо обменять билет на ваучер, по которому можно будет посетить мероприятие когда-нибудь в будущем. Итог — возмущения людей и обращения в суд. Правда, к процессам ООО «Ветер Сибири», кажется, уже готов. Amic.ru выяснил, как организаторы объясняют отказ в возврате билетов и почему советуют людям не судиться с ними.

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Что пишут организаторы?

Организаторы фестиваля в ответе на заявление о возврате пишут покупателям билетов, что по действующему сейчас законодательству возврат денег за билет не производится. Но есть другие варианты.

«Мы надеемся, что вы примете решение посетить фестиваль в следующем году или обменять билет на ваучер, если у вас нет возможности присутствовать в 2023 году, благодаря которому вы сможете посетить фестиваль в другое время», — говорят они.

Если же человек не может приехать или обменять билет на ваучер, то он должен ответным письмом прислать документы, подтверждающие причину отсутствия на фестивале. Это может быть справка от врача или документы, доказывающие его переезд в другую страну или регион. Всё это можно отправить организаторам до 1 августа 2023 года.

Кроме того, пожелавшим вернуть деньги организаторы высылают официальное письмо за подписью исполнительного директора фестиваля Евгения Анциферова, которое имеется в распоряжении amic.ru. В нём также указано, что вернуть билет нельзя, а можно пройти по нему в 2023 году или обменять на ваучер. Он будет распространяться на последующие фестивали «Ветер Сибири». Возврат стоимости билета не предусмотрен, пишут организаторы.

Ветер Сибири / Фото: amic.ru

К судам готовы?

В официальном письме организаторы ссылаются на постановление правительства РФ № 442 от 3 апреля 2020 года об особенностях отмены либо переноса мероприятий. Согласно второму пункту этого постановления, при переносе организатор должен уведомить зрителей об этом, что он и сделал, написано в сообщении. Также он вправе предложить покупателю посетить мероприятие по ранее приобретённому билету либо обменять его на ваучер на перенесённое событие, отмечают организаторы.

Авторы письма уверяют, что действуют законно и говорят о бесполезности судебных исков — видимо, ожидая таковых.

«Применение положений действующего законодательства является устоявшимся, находящим своё отражение в судебной практике. При рассмотрении аналогичных споров судами учитывается чрезвычайный характер обстоятельств, послуживших причиной переноса сроков проведения мероприятия, в связи с чем организатор не может нести ответственность в случае переноса сроков его проведения», — указано в письме.

Организаторы в документе просят во избежание финансовых и организационных потерь решить всё путём переговоров. Также они отмечают, что по п. 1 ст. 98 Гражданского кодекса РФ стороне, в пользу которой было принято судебное решение, должны быть выплачены судебные расходы. ООО «Ветер Сибири» даже называет сумму этих издержек.

«Размер наших затрат на обеспечение судебной защиты в случае возникновения спора может составить не менее 50 тысяч рублей. <...> Принимая во внимание значительность судебных издержек, считаем рациональным воздержаться от инициирования каких-либо судебных дел и руководствоваться вышеприведёнными нормами права», — отмечают они.

В конце документа авторы письма выражают надежду на взаимопонимание и гарантируют выполнение с их стороны всех мер к скорейшему разрешению ситуации. Кроме того, написано, что организатор «пользуется положительной репутацией и направляет все усилия к проведению перенесённого мероприятия в кратчайшие сроки».

Скриншот из письма ООО «Ветер Сибири» / Предоставлен покупателем билета на фестиваль

«Попрощались с последней надеждой»

В группе «Унесённые ветром Сибири» во «ВКонтакте», в которой покупатели билетов делятся историями об их возврате, люди ответом организаторов возмутились. Они посчитали слова о судах угрозами и написали, что после такого письма «попрощались с последней надеждой на мирное урегулирование вопроса».

Часть из них пишет о планах подавать на организаторов в суд, несмотря на просьбы организаторов. Причём первые иски на ООО «Ветер Сибири» уже есть. Например, в конце июля amic.ru стало известно, что в суд обратился житель Новосибирска. Он подал иск в Кировский районный суд города и отправил жалобу в Роспотребнадзор с просьбой выяснить, правомерен ли отказ в возврате денег.

Мужчина рассказал amic.ru, что суд его заявление принял, и процесс уже запущен. Роспотребнадзор ответил новосибирцу, что он вправе обратиться в суд.

Кроме того, в Telegram-каналах покупатели билетов из Новосибирска собирают подписи под письмом президенту России Владимиру Путину. В нём люди просят властей разобраться в ситуации и выяснить, действительно ли правомерен отказ организаторов возвращать деньги за билеты.

Сейчас покупатели билетов из разных городов объединяются в группы в Telegram. На данный момент такие группы есть у барнаульцев, красноярцев, новосибирцев и других.

Рок-музыка / Фото: amic.ru

Что это за фестиваль?

Рок-фестиваль «Ветер Сибири» должен был пройти в августе 2022 года на территории бийского аэропорта. 5 июля организаторы сообщили о его переносе на год вперёд, то есть на август 2023 года. Причиной стало письмо из администрации Алтайского края. В нём со ссылкой на рекомендацию Роспотребнадзора организаторам посоветовали перенести мероприятие из-за нестабильной эпидемиологической обстановки.

Однако в момент переноса все ковидные ограничения в России были отменены. К тому же организаторы так и не начали готовить площадку бийского аэропорта к фестивалю. Поэтому перенос музыкального события зрители посчитали аферой, также они усомнились в подлинности документа.

Однако достоверность письма официально подтвердили amic.ru и в Роспотребнадзоре, и в правительстве Алтайского края. Власти и Роспотребнадзор отметили, что отправили свои рекомендации ещё до того, как ковидные ограничения были сняты. И это было лишь предложение, а не требование. Рок-группы также рассказали amic.ru, что им выплачивали аванс, а также покупали билеты на самолёт.

К слову, после новости о переносе мероприятия организаторы заявили, что возможность возврата всё-таки есть. Они предложили людям написать специальное заявление и указать в нём серьёзную причину, по которой человек не сможет посетить фестиваль в 2023 году.

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