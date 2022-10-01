Осенний призыв в России начнётся на месяц позже обычного

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Отметим, что в этом году призыв начнётся на месяц позже обычного — 1 ноября. Завершится он 31 декабря.

Призвать осенью 2022 года планируют 120 тысяч человек.

С 1 октября также уволят солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы истёк.

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заверил, что призывники не будут принимать участие в СВО.