Отопительный сезон в Барнауле завершится 4 мая

Отопительный сезон в Барнауле завершат 4 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.

В мэрии отметили, что это решение принято исходя из погодных условий. Отключать отопление можно, только если среднесуточная температура воздуха устанавливается на отметке восемь градусов на протяжении пяти дней подряд.

В последние дни апреля и в начале мая в Барнауле ожидается плюсовая температура, 3 мая прогнозируется небольшое похолодание, затем вновь потеплеет и уже без значительных температурных изменений.

С 4 мая СГК начнёт переводить систему в режим только подачи горячей воды, а с 11 мая стартуют гидравлические испытания.

Ранее специалисты СГК рассказали о том, будут ли отключать горячую воду на время реконструкции Нового моста. Транспортная развязка напрямую связана с теплосетями.