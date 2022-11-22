Сюрприз в тарелке. Как изменился «индекс оливье» в Алтайском крае за год?

До Нового года осталось чуть больше месяца. А значит, уже пора задумываться, как именно провести главный праздник в году и сколько на него потратить. Кстати, в ассоциации производителей «Руспродсоюз» уже даже подсчитали «индекс оливье», пишут «Известия». Этим показателем измеряют, как изменилась стоимость самого популярного новогоднего блюда за последний год. В этом году результаты исследования удивили — зимний салат не подорожал.

Но это общероссийские данные. Amic.ru провёл собственное мини-исследование и выяснил, как изменились цены на ингредиенты оливье в Алтайском крае.

P.S. Мы знаем, что в декабре стоимость многих продуктов ещё может измениться. Поэтому через месяц обязательно пересчитаем «индекс оливье» снова.

Что ещё за «индекс оливье»?

«Индекс оливье» — это несложный способ выяснить, как сильно подорожал новогодний салат за прошедший год. Для этого нужно взять рецепт и посчитать цены продуктов по отдельности и сравнить их с прошлогодними. Мы решили использовать классическую рецептуру большой порции оливье (больше 2 кг), которой хватит на семью из 4-5 человек.

В этот состав оливье входит:

огурцы маринованные — 400 г;

зелёный горошек — 380 г;

картофель — 500 г;

морковь — 200 г;

яйца куриные — 5 штук;

колбаса варёная — 300 г.

Мы сравнили цены на эти продукты, указанные в сводках Алтайкрайстата за ноябрь 2021-го и 2022-го. А так как стоимость маринованных огурцов, майонеза и горошка региональное ведомство не отслеживает, мы использовали данные федерального Росстата.

Подчёркиваем, что это лишь средние цены. Конечная стоимость может меняться в зависимости от того, где вы купили продукты.

Год назад мы считали «индекс оливье» по тому же самому рецепту. Тогда выяснилось, что такая порция салата обойдётся примерно в 370 рублей.

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Прочее Дорогой оливье. На сколько новогодний салат подорожал в Алтайском крае за 2021 год

Что из состава оливье подорожало?

Больше всего подорожала варёная колбаса. Если в ноябре 2021-го килограмм в среднем обходился в 438,2 рубля, то теперь за него придётся заплатить уже 478,5 рубля. За 12 месяцев продукт подорожал более чем на 40 рублей — это 9,2%, следует из данных Алтайкрайстата.

За 300 граммов колбасы на салат в Алтайском крае придётся выложить примерно 143,55 рубля.

Также сильно вырос в цене майонез: с 241,9 рубля до 280,2 рубля за килограмм. Подорожание тоже составило почти 40 рублей — 15,8%.

Так что 200 граммов, необходимые для салата, вы купите в среднем за 56,04 рубля.

И на этом всё. Удивительно, но остальные продукты за год не подорожали, утверждали статистические ведомства. Например, банка горошка массой 380 граммов стоит 80 рублей — столько же, сколько в 2021-м, сообщает Росстат.

Какие ингредиенты оливье подешевели?

Абсолютно все овощи, которые нужны для салата, подешевели.

Цена на солёные огурцы, согласно данным Росстата, за год снизилась с 127,6 до 100,9 рубля за килограмм.

На 400 граммов, которые требуются в салат, придётся потратить около 40 рублей.

Морковь в Алтайском крае за год подешевела почти на десять рублей. Теперь килограмм стоит 24,61 вместо 34,39 рубля в 2021-м.

Нужно потратить всего 4,9 рубля, чтобы купить 200 граммов морковки для оливье.

Картофель тоже стоит меньше, чем 12 месяцев назад, — 31,11 рубля за килограмм вместо прошлогодних 38,41.

Полкило для салата обойдутся в 15,5 рубля.

Даже лук, цена на который откровенно пугала весной этого года, сейчас стоит меньше, чем в 2021-м. Цена килограмма — 23,82 рубля вместо прежних 24,59.

Сто граммов репчатого лука в оливье сейчас стоит всего лишь 2,4 рубля.

Подешевели и куриные яйца. Если осенью 2021-го десяток обходился в 70 рублей, то сейчас — в 62,23 рубля.

Для салата нужно пять яиц, за которые в Алтайском крае придётся отдать примерно 24,8 рубля.

Почему овощи так подешевели?

В «Руспродсоюзе» считают, что овощи не стоят сейчас дешево — просто год назад они были чересчур дорогими из-за плохого урожая.

«Ключевой вклад в снижение стоимости главного новогоднего салата внесли овощи, цены на которые в прошлом году были значительно выше. Это произошло из-за затяжной зимы, позднего сева, неблагоприятной погоды при уборке урожая и нехватки рабочей силы в период пандемии и карантинных ограничений», — цитируют «Известия» исполнительного директора ассоциации Дмитрия Вострикова.

Почём нынче оливье?

По нынешним расценкам в Алтайском крае большая порция оливье обойдётся в среднем в 373,7 рубля. В 2021-м блюдо стоило почти столько же — чуть больше 370 рублей. Конечно, колбаса и майонез сильно подорожали. Но всё это компенсировалось заметно подешевевшими овощами. Таким образом, стоимость не изменилась.

Случай, кстати, удивительный — за последние годы такого не случалось, чтобы новогодний салат не подорожал. Например, в прошлом году наш «индекс оливье» показал рост стоимости на 4%.

Так что в этом году без любимого новогоднего салата мы точно не останемся.